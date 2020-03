The Rock révèle enfin ce que Hulk Hogan lui a dit dans les coulisses après le célèbre match de WrestleMania 18

L’anniversaire de l’un des plus grands matchs de WrestleMania n’a jamais eu lieu cette semaine – The Rock vs Hulk Hogan.

La paire s’est affrontée en 2002 à WrestleMania 18, et, 18 ans plus tard, le match tient toujours très bien.

Le Rock et Hulk Hogan ont fait de la magie ensemble

Le Rock était devenu l’un des visages les plus populaires de l’histoire de la lutte professionnelle à l’âge d’or de l’industrie – les guerres du lundi soir.

Hulk Hogan, d’autre part, est l’homme qui a mis WrestleMania et, sans doute, la WWE sur la carte. Certainement à l’échelle mondiale.

Ce fut le choc de deux générations et quelque chose de approprié pour un WrestleMania.

Lorsque WCW a été acheté par la WWE et que le contrat Time Warner de Hogan a expiré, Vince McMahon a approché The Rock avec l’idée de ramener Hogan et de lui faire face.

«J’ai adoré», a déclaré The Rock. «Immédiatement, j’ai vu le chapiteau, j’ai vu l’accumulation, j’ai vu la promotion et je viens de voir l’intrigue des fans parce que c’est un match que vous n’auriez jamais pensé voir.

DERNIER

La Premiership survit à la fin de la saison de rugby, les conseils de Fury, le geste brillant de United

DÉBAT

Regardez quand un boxeur professionnel a provoqué un tollé avec le KO «brutal et criminel» d’un jeune amateur

confirmé

«Le GOAT arrive à Tampa» – Les Buccaneers signent Tom Brady après la sortie des Patriots

«nous courons sur»

La F1 se tourne vers l’esport avec des courses virtuelles qui se dérouleront au milieu d’une pandémie de coronavirus

insta funny

White utilise Diaz appelant McGregor comme dernier mème pour résumer la lutte contre l’UFC 249

VOUS EN VOULEZ?

Regardez quand la conférence de presse de Tyson Fury a été écrasée par le Wealdstone Raider

C’EST EN MARCHE

Errol Spence promet que le combat contre Terence Crawford aura lieu «cette année ou l’année prochaine»

mis au rebut

Tous les événements annulés ou suspendus en raison d’un coronavirus, y compris PL, rugby, golf

DESERT DUST UP

“ C’est logique ” – L’entraîneur de Khabib nomme un lieu potentiel pour le combat de Ferguson

CONFIRMÉ

RFU annule la saison 2019/20 pour tout le rugby domestique en Angleterre – sauf Premiership

“C’est comme Tyson vs Ali, vous n’auriez jamais pensé voir ça.”

Dans une vidéo Instagram de 12 minutes, The Rock explique exactement comment les choses se sont passées avant, pendant et après le match emblématique avec Hogan.

Pendant la vidéo, il commente ce que Hogan lui a dit après le match: “Quand nous sommes arrivés à l’arrière, j’ai donné à Hogan le plus gros et le plus dur câlin que j’ai pu et j’ai dit” merci d’avoir passé le flambeau “.

“Il a dit:” vous le méritez, frère “, ou quelque chose dans ce sens. “Portez-le bien, comme je l’ai fait quand André m’a passé le flambeau.”

Pendant le match, la foule a fait un tour sismique pour soutenir le retour de Hogan.

La star des années 80 était revenue en tant que méchant avec le NWO, mais Hulkamania n’avait plus qu’à se déchaîner.

The Rock a également expliqué comment le match s’est déroulé et dans quelle mesure les décisions ont été partagées.

“À ce moment-là, j’ai dû écouter mon instinct”, a-t-il poursuivi, “et j’ai pensé” je vais travailler comme un talon maintenant “et donner aux gens, 68 000 personnes, leur donner la possibilité de ne pas être en conflit.

“Encouragez-le, vous pouvez me huer, car la seule chose qui compte, c’est que nous ayons un bon match.”

.