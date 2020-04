The Time Machine All-Stars: Five Point Guards qui aurait dominé 2020

Les meilleures attaques modernes de la NBA militarisent la menace du tir à 3 points pour propager le sol pour créer des regards de grande valeur sur la jante, depuis la ligne des lancers francs et au-delà de l’arc. Les meilleures défenses déploient de longs über-athlètes intelligents dans une variété de plans pour couvrir le demi-terrain, forçant les adversaires à des tirs à faible pourcentage qu’ils ne veulent pas prendre.

Les meilleurs joueurs – que ce soit des reines, des licornes ou tout autre type de personnage que vous rencontreriez dans une histoire fantastique – sont ceux qui peuvent faire basculer cette bataille en faveur de leurs équipes, que ce soit en créant de l’espace et en l’utilisant pour produire des points, ou l’effacer complètement. (Faites tout ce qui précède, et vous êtes probablement en lice pour MVP.) Mais les joueurs d’aujourd’hui ne sont pas les seuls à avoir les bonnes compétences pour cocher ces cases; beaucoup de leurs prédécesseurs le pouvaient aussi. En fait, certains d’entre eux auraient pu se traduire encore mieux dans la ligue d’aujourd’hui – et auraient pu être encore plus amusants à regarder dans la NBA 2020 qu’ils ne l’étaient à l’époque. Ils ont juste joué à la mauvaise époque.

J’ai décidé qu’il pourrait être amusant d’écrire sur certains de ces joueurs. Il ne s’agit pas d’une liste définitive, ordonnée et incontestable, ni d’un exercice scientifiquement rigoureux. Il y aura une sélection statistique des cerises, parce que les cerises sont délicieuses, et certaines décisions seront prises uniquement sur l’esthétique, car nous considérons comme vrai que les choses qui ont l’air dope devraient être priorisées. Nous allons passer position par position au cours des prochaines semaines, dans le but de passer une partie de nos temps d’arrêt apparemment sans fin en se souvenant de certains joueurs de coup de pied dans une expérience de pensée amusante (espérons-le).

Sans plus tarder: Partie 1 de mes All-Stars de Time Machine. Commençons par le point.

Gilbert Arenas

Carrière (552 matchs, 2001-2012): 20,7 points, 3,9 rebonds, 5,3 passes décisives, 1,6 interception par match, 42,1% FG, 35,1% 3FG, 80,3% FT

Rejoignez-moi maintenant, amis, et parlons de notre mantra depuis longtemps dormant: Hibachi.

Il y a très, très longtemps – avant que le genou ne disparaisse, les pistolets étaient tirés, les pistolets à doigt sortaient, les blessures continuaient de s’accumuler et les choses se désagrégeaient le plus souvent – Arenas était l’affaire absolue: un usage intensif, un faible roulement marqueur à trois niveaux (et, quand il y a pensé, un passeur pointu et élégant) qui menaçait de se relever à tout moment et de n’importe où.

À 6 pieds 3 pouces et un peu moins de 200 livres avec une envergure de 6 pieds 9 pouces, Arenas avait la taille et la rapidité pour arriver où il voulait sur le terrain, et la poignée pour créer de l’espace et entrer dans son mouvement de tir. Il a combiné le contrôle du corps pour s’arrêter sur un dixième de dollar avec la force de finir dans la circulation, et il était prêt à prendre le coup pour s’en procurer des faciles; de 2004 à 2010, il a en moyenne un peu moins de neuf tentatives de lancers francs par match. Il n’a jamais été exactement un tireur d’élite ou un meneur de jeu d’élite, mais il était suffisamment efficace à fort volume pour être dans un air raréfié. Seule une douzaine de joueurs dans l’histoire de la NBA ont enregistré au moins trois saisons au cours desquelles ils ont en moyenne enregistré au moins 25 points et cinq passes décisives par match sur un pourcentage de tir réel au nord de 0,560. Cinq sont déjà membres du Temple de la renommée (Michael Jordan, Oscar Robertson, Jerry West, Larry Bird, Kobe Bryant). Cinq sont des futurs intronisés infaillibles (LeBron James, James Harden, Stephen Curry, Kevin Durant, Dwyane Wade); on devient un enchâssé plus probable avec chaque année qui passe (Damian Lillard). Le 12 est Gil.

Peut-être le plus pertinent pour cette discussion: Arenas avait une confiance illimitée lorsqu’il s’agissait de tirer le type de pointeurs ultra-profonds et rebondissants qui sont devenus la devise de la ligue une décennie après son apogée. Lorsque Paul George a répondu à Damian Lillard mettant fin au Thunder comme nous les connaissions avec un chercheur de chaleur de 36 pieds en l’appelant «un mauvais, mauvais coup», je n’ai pas pu m’empêcher d’entendre les échos de Kobe Bryant dire d’Arenas, « Il ne semble pas avoir beaucoup de conscience. Je ne pense vraiment pas qu’il le fasse. Certains des coups de feu qu’il a pris ce soir, vous les manquez, et ce ne sont que des coups terribles. Terrible.” Je veux dire, vous devez dire quelque chose quand le mec vient de vous appeler pour 60. (Un très bon post-scriptum Arenas: Après que Kobe a dit cela, il est brièvement passé de crier “Hibachi!” Après avoir lâché un cavalier pour dire “Qualité tirs! “alors que le ballon était en l’air.)

Les arènes auraient probablement bénéficié du changement philosophique de la ligue vers la gestion de la charge – qui sait comment ces genoux auraient pu tenir s’il n’avait pas en moyenne 40,4 minutes par match sur une période de quatre ans? Un Gil en meilleure santé voit probablement aussi sa lumière devenir une nuance de vert encore plus brillante; à son apogée, le seul joueur prenant plus de 3 par match était Ray Allen.

Le degré auquel le cavalier d’Arenas a déverrouillé non seulement le reste de son jeu, mais les Wizards dans leur ensemble, pourrait se traduire par lui servant de pierre angulaire sur laquelle une équipe de séries éliminatoires actuelle pourrait être construite. Squint un peu à sa saison de 25 ans – celle où il a d’abord blessé le genou gauche, déclenchant les événements désastreux qui l’ont vu manquer 199 matchs au cours des trois prochaines saisons – et cela ressemble assez à une paire de campagnes dans dont deux mégastars actuelles ont vraiment commencé leur ascension:

Comment Arenas se compare

Gilbert Arenas



2006-07



25



25,8



4.1



5.4



1,7



2,5



7.1



0,351



24



0,565



0,464



31,4



0,177



5











James Harden



2014-15



25



26,8



5.5



6.8



1,9



2,5



6,7



0,375



26,7



0,605



0,561



31,3



0,265



8.1











Damian Lillard



2016-17



26



27



4.9



5,9



0,9



2.9



7.7



0,37



24,1



0,586



0,366



31,5



0,185



4.8

Peut-être qu’un Arenas contemporain n’aurait pas fait le même genre d’avancées d’une année à l’autre que Harden a fait après avoir terminé deuxième du vote MVP en 2014-15, ou que Dame a fait au cours des dernières saisons. Il est au moins possible, cependant, que son ensemble particulier de compétences se soit déroulé, que son efficacité ait augmenté avec eux et que son butin ait l’air encore plus phénoménal aujourd’hui.

Allen Iverson

Carrière (914 matchs, 1996-2010): 26,7 points, 3,7 rebonds, 6,2 passes décisives, 2,2 interceptions par match, 42,5% FG, 31,3% 3FG, 78,0% FT

On pourrait dire que c’est complètement faux, et qu’un joueur qui a souvent pris 25 tirs pour obtenir ses 25 points – parmi 175 joueurs à l’ère du chronomètre des tirs avec au moins 10 000 tentatives de placement sur le terrain, Iverson se classe non. 172 en pourcentage effectif de buts sur le terrain – convient mal à une époque où la recherche d’une efficacité impitoyable est primordiale. Mon contre-argument: jouer maintenant retirerait les freins d’urgence de l’une des forces les plus cinétiques et indomptables que la NBA ait jamais vues.

Iverson a récolté en moyenne 22 points ou plus par match pendant 10 années consécutives à Philadelphie (et deux de plus après l’échange avec Denver), et a mené la ligue à marquer quatre fois, malgré le fait de jouer avec une seule équipe des Sixers qui comptait plus de deux décents 3 points tireurs. Ce serait l’équipe 2000-01, avec George Lynch, Aaron McKie et Toni Kukoc. (Et même cette année-là, McKie et Lynch ont eu du mal en tirant respectivement 31,2% et 26,3% au-delà de l’arc.) Cette équipe, vous vous en souvenez peut-être, a remporté 56 matchs et s’est rendue à la finale de la NBA, avec Iverson vainqueur de la ligue MVP.

L’IA était un démon de la vitesse plongé dans une ère de ralentissement. Au cours de sa saison recrue, les Sixers ont mené la NBA au rythme de 97,05 possessions par 48 minutes; qui se serait classée 29e cette saison. Sous les yeux attentifs de Larry Brown, de Billy King et du reste des cuivres des Sixers, Iverson était comme un demi-coureur face à une boîte chargée à chaque instant; il a supporté la quasi-totalité de la charge de travail créative pour les équipes avec un talent offensif limité qui ont été construites pour broyer l’action et gagner des slugfests défensifs. Et même avec ces gouverneurs, il a réussi à faire cette merde:

Peut-être que le tir tremblant d’Iverson à 3 points le gênerait à cette époque, avec des défenseurs qui s’affaisseraient et passeraient sous de grands écrans pour essayer de lui enlever ses voies de circulation. Le pari ici, cependant, est que si vous lui donniez un grand homme écran-et-roll sur jante, quelques types 3 et D à coller dans les coins et un meneur de jeu complémentaire compétent sur l’aile, il le ferait annihilez absolument même les couvertures anti-chute les plus soigneusement construites et les plus disciplinées avec cette première étape rapide comme l’éclair. Il vivrait au bord et sur la ligne de faute à un degré encore plus grand que lui; son nombre d’assistants augmenterait, grâce à tous ces coups de pied aux tireurs en attente que les adversaires ont dû aider après qu’il ait fait échouer la défense.

Ceux qui ont grandi en regardant Iverson le considèrent déjà comme l’un des plus grands – un serrurier à demi-terrain avec le dribble; un athlète stupéfiant capable de lancer des ruelles et des dunks à un pied de 6 pieds généreusement inscrit; un défenseur hors-jeu ace qui a mené la NBA en interceptions à trois reprises; et livre pour livre l’un des compétiteurs les plus coriaces que la ligue ait jamais vus. Mettez-le dans un système de pick-and-roll à propagation rapide, disons, celui que Mike D’Antoni dirigeait avec les Suns et les Rockets, avant que Houston ne devienne la capitale mondiale de l’iso-ball – et les chevilles collectives de la NBA pourraient juste brûler spontanément.

Terrell Brandon

Carrière (724 matchs, 1991-2002): 13,8 points, 3,0 rebonds, 6,1 passes décisives, 1,6 interception par match, 44,8% FG, 35,5% 3FG, 87,3% FT

Hé, tu sais qui t’aurait découpé, une minute là-bas? Terrell Brandon se taillerait le cul.

Le onzième choix au repêchage de 1991, Brandon est passé de la vedette à l’Oregon, où il a remporté le titre de joueur de l’année Pac-10 en deuxième année, à celui de doublure de Mark Price avec les Cavaliers. Il a passé environ trois ans et demi dans ce rôle avant de se mettre à l’honneur au milieu de la saison 1994-1995, alors que Price commençait à combattre les blessures. Au début de la campagne 95-96, Price était à Washington et Brandon avait les clés à Cleveland. Brandon s’est imposé comme un meneur de jeu de haut vol, avec une moyenne de plus de 19 points et six passes décisives par match, malgré le rythme le plus lent de la ligue les deux années sous Mike Fratello.

Que ce soit avec les Cavs, un bref passage à Milwaukee ou aux côtés de Kevin Garnett au Minnesota, Brandon respirait le calme et la confiance. À seulement 5 pieds 11 pouces et 180 livres, son jeu était toujours plus long sur la forme et la fonction que le flash, basé sur l’efficacité plutôt que sur l’explosivité; il était la paille qui remuait la boisson, un dresseur de table qui faisait pression sur les défenses en demi-terrain et en transition.

Il avait une touche patiente et méthodique dans le pick-and-roll, tout aussi apte à tirer vers le haut pour un cavalier derrière un écran ou à le contourner, en attendant un battement pour que l’échiquier se déplace, et en choisissant la meilleure option disponible – un entraînement en slalom au panier, une passe de dépose à un cutter, un stop-and-pop J sur un défenseur en retraite. Il était également un défenseur intelligent et opportuniste, se cachant dans les voies de dépassement pour faire exploser vos plans les mieux préparés ou en attendant de choisir votre poche si vous deveniez un peu trop lâche avec le dribble.

Lorsque Sports Illustrated a annoncé que Brandon était le meilleur meneur de jeu de la NBA juste avant le All-Star Game de 1997, c’était un peu trop; Après tout, Gary Payton et John Stockton ont commencé ce match pour la Conférence de l’Ouest. Mais le fait que Brandon soit le secret le mieux gardé de la ligue n’était peut-être pas trop loin. De 25 à 30 ans, sa dernière saison complète en bonne santé avant de souffrir de problèmes au genou gauche qui finiraient par entraîner une chirurgie par microfracture et mettre fin prématurément à sa carrière, Brandon a en moyenne 26,7 points, 11,4 passes décisives, 5,5 rebonds et 2,9 interceptions pour 100 possessions avec un joueur de 21,4. cote d’efficacité et un pourcentage de tir réel de 0,528. Ces chiffres correspondent approximativement à environ 85 à 90% de la production de carrière de Chris Paul… ce qui me semble plutôt bon pour moi.

Jouant dans plus d’espace, avec de la place pour serpenter autour des écrans et chercher des Js pull-up, et avec plus d’incitation à étendre sa portée depuis un long territoire 2 (où il était tireur d’élite, abattant un peu moins de 46% au cours de ses cinq dernières saisons complètes ) au-delà de l’arc à 3 points (35,5% pour sa carrière, bien que cela soit soutenu par les meilleurs chiffres en carrière en trois saisons avec la ligne la plus courte), un Brandon 2020 pourrait être devenu une menace de notation encore plus dangereuse, ouvrant plus de place pour lui pour enfiler l’aiguille aux coéquipiers. Surtout, les problèmes de genou qui ont mis fin à sa carrière – les blessures elles-mêmes et la chirurgie de microfracture dont il n’a jamais complètement récupéré, comme de nombreux autres joueurs de la NBA, auraient pu être gérés et traités différemment. Plutôt que de prendre sa retraite à 31 ans, Brandon aurait pu avoir un deuxième acte entier – en tant que solide démarreur, un remplaçant de qualité ou une vieille tête de bout de banc qui reste bien après sa date d’expiration prévue – et en a découpé beaucoup plus défenseurs le long du chemin.

Rod Strickland

Carrière (1 094 matchs, 1988-2005): 13,2 points, 3,7 rebonds, 7,3 passes décisives, 1,5 interception par match, 45,4% FG, 28,2% 3FG, 72,1% FT

Il est étrange qu’un joueur aussi rusé, créatif et productif que Strickland ait joué pendant 17 ans et n’ait jamais fait partie d’une équipe d’étoiles. Par exemple, ce n’est pas inadmissible ou indéfendable; il y avait tellement de bons gardes de la fin des années 80 au début des années 00, et il a joué ses années de pointe dans l’anonymat comparatif pour certaines équipes en déclin – Shrug Game Trail Blazers et certaines équipes de Washington médiocres ou pires dirigées par les trop- tandem jeune-à-savoir-ce-qu’ils-ne-savent-pas de Chris Webber et Juwan Howard. (Après la saison 1997-1998, quand il a obtenu une moyenne de 10,5 passes décisives par match pour les Wizards, Strickland a fait partie de la deuxième équipe de la NBA, le marquant comme l’un des quatre meilleurs gardiens de la ligue … même s’il est blessé Penny Hardaway, Tim Hardaway, Steve Smith, Reggie Miller et Jayson Williams l’ont tous battu pour les hochements de tête des Eastern All-Star. Comme je l’ai dit: bizarre.)

Même si c’est compréhensible, c’est toujours juste … un peu mal. Je veux dire, les derniers mots de “Triomphe” ne sont pas “Mitch Richmond”, vous savez?

Il y a un argument à faire valoir que Strickland ne bougerait pas vraiment l’aiguille d’une manière ou d’une autre à cette époque. Il n’a jamais été un tireur à élimination directe, même de milieu de gamme. Son engagement quelque peu décontracté envers la défense a inquiété de nombreux entraîneurs. Et pour tous les chiffres que Rod a accumulés – il a en moyenne un peu moins de 18 points et 9,5 passes décisives par match pour une période de cinq ans – la seule équipe sur laquelle il a joué un rôle important qui a réussi à sortir du premier tour des séries éliminatoires était les 1989-90 Spurs. Peut-être que son jeu était ce qu’il était, et qu’il allait où et quand il allait, et c’est tout.

Ou peut être pas. La défense souhaite appeler Chauncey Billups au stand:

Je ne dis pas que Rod serait Kyrie aujourd’hui juste parce qu’il est le parrain de l’oncle Drew et il semble que ce paquetage ait pu être transféré dans les fonts baptismaux. (Pour ce que ça vaut, Rod ne le dit pas non plus.) La différence de compétence de tir au-delà de l’arc – 28,2% de carrière pour Strickland, 39% pour Irving – est énorme, et cela pourrait bien être la différence entre ce qui fait d’Irving un sélection annuelle All-Star et ce qui a toujours laissé Strickland à l’extérieur. Je me demande, cependant, si une version de Strickland à venir aujourd’hui – avec la même électricité du rebond et en dessous du bord – pourrait obtenir une directive de développement pour se concentrer sur son sauteur à longue portée un peu plus tôt, et finissez de perfectionner cette partie de son jeu pour l’associer à sa vision inégalée du court et à sa poignée de balle sur une corde. Que pourrait faire un joueur comme ça dans la ligue d’aujourd’hui? Peut-être enfin faire une de ces équipes All-Star… et faire au moins quelques autres personnes sauter le long du chemin.

Mahmoud Abdul-Rauf

Carrière (586 matchs, 1990-2001): 14,6 points, 1,9 rebonds, 3,5 passes décisives, 0,8 interception par match, 44,2% FG, 35,4% 3FG, 90,5% FT

Il y a quatre ans, au cours de son mandat désastreux (mais remarquablement mouvementé) en tant que président des Knicks, Phil Jackson a poussé la poussière avec un tweet. (Comme nous le savons, c’est ainsi que toutes les bonnes histoires commencent.) Après avoir vu Stephen Curry verser 46 points, égaler un record NBA avec 12 3 points dans un match, battre son propre record NBA pour la plupart des marques à 3 points dans un saison, et a battu une très bonne équipe de Thunder avec une bombe de 37 pieds en prolongation, le maître zen a décidé de noter que Curry n’était pas aussi sans précédent et révolutionnaire que tout le monde semblait le suggérer:

Jamais vu quelque chose comme SCurry? Rappelez-vous Chris Jackson / Mahmoud Abdul-Rauf, qui a eu une manche courte mais brillante en NBA? – Phil Jackson (@ PhilJackson11) 28 février 2016

Ce sentiment, bien sûr, est rapidement devenu une «prise», et a été en tant que tel mis au pilier par d’autres «prises», dont beaucoup ont appelé le champion de la NBA à 11 reprises sur le tapis pour avoir doublé tout cela «comment ça va?» un non-sens en piratant encore plus ces crachats virulents. Comment au monde quelqu’un pourrait-il regarder Steph – le joueur le plus utile en titre de la NBA, bien en route vers un deuxième (lors du premier vote MVP à l’unanimité) – et voir un joueur qui n’avait jamais en moyenne 20 par match ou tiré à 40% 3, même pendant les années où il a joué avec la ligne la plus courte?

Le lendemain matin, Jackson a précisé qu’il ne comparait pas autant la qualité des deux joueurs qu’il commentait les similitudes dans leur style de jeu. Et bien, si vous aviez vu ce qu’Abdul-Rauf a fait à John Stockton (entre autres) …

… Ou ce qu’il a fait à Jason Kidd (entre autres)…

… Ou ce qu’il a fait à un gars du nom de Jordan (entre autres)…

… Alors tu pourrais comprendre d’où il venait.

Abdul-Rauf n’est jamais devenu le genre de sensation chez les pros qu’il était au LSU, quand il s’appelait Chris Jackson (avant de se convertir à l’islam), et a incendié à plusieurs reprises des adversaires à hauteur de 29 points par match sur deux saisons, les deux dont se sont terminées par des sélections consensuelles de la première équipe All-America. Mais ce qu’il était – un meneur de jeu rapide, agressif et premier buteur qui pouvait secouer les défenseurs du dribble pour atteindre la jante ou se lever du périmètre, une dangereuse menace de hors-jeu qui pouvait compromettre une défense en faisant le tour des écrans, et un meneur de jeu crédible qui a réussi un ratio d’aide-chiffre d’affaires de près de 3,5 à 1 au cours de la saison 95-96 – était toujours terriblement bon, et peut-être deux décennies avant son temps. À plus d’un titre.

La ligue a suspendu Abdul-Rauf sans salaire en mars 1996, vers la fin de sa meilleure saison en tant que pro, pour sa décision de ne pas représenter «The Star-Spangled Banner», un refus silencieux d’honorer un drapeau qu’il a qualifié de symbole de tyrannie et d’oppression. Il n’a fait que trois apparitions après son retour de suspension avant d’être mis sur la glace pour le reste de la saison avec une blessure au pied; cet été-là, les Nuggets l’ont envoyé aux Kings pour un Sarunas Marciulionis vieillissant et un choix de deuxième ronde. Il a perdu toute pertinence à Sacramento, passant de commencer aux côtés de Mitch Richmond dans la zone arrière à gratter pour des minutes de rotation sur le banc. Avant son 29e anniversaire, il était hors de la ligue, en route vers l’Europe pour signer avec le club turc Fenerbahçe; sauf pour une demi-saison avec les Grizzlies en 2000-01, il passerait le reste de sa carrière à l’étranger.

Peut-être, comme Abdul-Rauf l’a suggéré à plusieurs reprises, il a été essentiellement sacrifié pour ses convictions et forcé de quitter la ligue pendant son apogée. Peut-être, comme l’ancien agent d’Abdul-Rauf, Shareef Nasir, l’a déclaré à Outside the Lines d’ESPN, la controverse a eu un tel impact émotionnel sur lui qu’il n’a plus assez d’amour pour le jeu pour se motiver à rester au sommet de ses capacités. Peut-être que c’était un peu de la colonne A et un peu de la colonne B. Quoi qu’il en soit, nous n’avons jamais eu un compte rendu complet de ce qu’Abdul-Rauf – un tireur d’élite de 6 pieds 1 pouce avec des sauts de Dunk Contest, un film de la le relâchement du poignet et un style qui traçait un chemin vers un avenir sans bombes – aurait pu être dans la NBA s’il avait obtenu une prime entière avec laquelle travailler.

Ce sont mes cinq, mais il y a toujours de la place pour plus de voyageurs, alors voyons quelques mentions honorables:

Mark Price (1986-1998): Un gars cohérent de 18 et 8 ans qui a abattu plus de 40% de ses triplets presque chaque année avant de déménager. Il était largement reconnu pour avoir popularisé (sinon inventé carrément) la pratique d’un gestionnaire de balle divisant le pick-and-roll en serrant entre deux défenseurs piégeurs, créant un avantage de quatre contre trois pour l’infraction:

De 1988 à 1995, il a en moyenne un peu plus de 13 tentatives de placement par match et a réalisé un véritable pourcentage de tirs un peu moins de 0,600, une efficacité de score tout simplement absurde pour accompagner son as playmaking. Vous savez comment ces jours-ci, Steve Nash parle de la façon dont il aurait probablement dû tirer davantage à Phoenix, et vous vous demandez s’il aurait pu être une sorte de proto-Steph s’il l’avait fait? Price, avant que ses blessures ne le ralentissent, avait le genre de jeu qui aurait pu inviter des conversations similaires.

Walt Frazier (1967-1980): Vous ne le sauriez pas nécessairement d’après les choix que j’ai faits en haut, mais je suis un aspirant pour les grands gardiens de points qui peuvent se défendre. (Je ne vous quitterai jamais, Frankie Smokes.) À 6 pieds 4 pouces et 200 livres avec de longs bras, une idée surnaturelle du moment où atteindre pour balayer le dribble d’un adversaire et l’athlétisme pour faire un chiffre d’affaires tout le chemin du retour pour un lay-up, Frazier était un étalon à double sens à New York, faisant sept apparitions consécutives en première équipe All-Star et All-Defensive.

Les sauteurs à longue portée n’étaient pas un appareil à l’époque, mais Clyde avait un excellent contact de milieu de gamme, en particulier sur les sauteurs de retournement où il pouvait utiliser sa hauteur, sa longueur et sa libération élevée pour tirer au-dessus des défenseurs. Il avait également la poignée et la rapidité pour se frayer un chemin à travers la circulation jusqu’à la jante, et suffisamment de nez pour que le panier mène les Knicks à marquer cinq ans de suite pendant son apogée.

Je serais intéressé de voir jusqu’où Frazier pourrait étendre sa portée dans une ère de rythme et d’espace, et s’il serait capable de tirer suffisamment bien les 3 pour garder les défenses honnêtes pour ouvrir le jeu de conduite et de coup de pied. Si vous pouviez associer cela à la taille, à l’intelligence et à l’instinct pour défendre plusieurs positions à un niveau d’élite, Frazier a l’impression qu’il serait un ajustement parfait – pour ne rien dire, bien sûr, de tous les ajustements parfaits que nous verrions sûrement de l’homme qui, des décennies avant Russell Westbrook est devenu un pilier de GQ, a littéralement écrit le livre sur le basket-ball, cool et style.

Magic Johnson (1979-1991, ’95 -96): Le meneur de jeu emblématique de taille géante qui a fait de «Showtime» un nom familier semble être fait sur mesure pour une ligue dans laquelle de plus en plus d’entraîneurs encouragent leurs grands gars à attraper le ballon du bord, à déchirer le cul en transition, et essayez de faire un jeu. Je vais prendre toutes ces passes de rebond sur trois quarts de court, s’il vous plaît, avec un côté de magie sans regard pour frapper la bande-annonce:

De plus, si je suis honnête, l’une des choses que je serais le plus intéressé à voir à propos d’une magie actuelle est dans quelle mesure, et de quelles manières, il regarderait et jouerait différemment de Ben Simmons.

Je dis ça pas pour troll! Je comprends que Magic est l’un des joueurs les plus grands et les plus décorés de tous les temps, et que Simmons est un joueur de troisième année qui n’a pas encore accompli autant que Magic au cours de sa saison recrue. Mais la comparaison stylistique – deux facilitateurs géants capables de jouer un rôle central sur des biens consécutifs, avec la vision de voir des possibilités de dépassement insensées et les côtelettes pour les réaliser – et la comparaison statistique ne semble pas aussi éloignée que vous pourriez le penser.

Si Magic arrivait maintenant, avec sa compréhension du jeu de niveau génial, lui aussi passerait-il les tirs à longue distance qu’il ne pouvait pas faire (seulement 19,2% de 3 à sa première décennie dans la ligue) en faveur du déplacement du balle ou essayer d’entrer dans la peinture? J’essaie d’imaginer un monde dans lequel Weird Celtics Twitter hurle à l’unisson MAGIC JOHNSON, SHOOT A 3, COWARD; Je pense que je viens de développer une tumeur. Mes amis, c’est un péril de voyage dans le temps que H.G. Wells n’a jamais prévu.