The Undertaker, John Cena, Charlotte Flair et plus en action pour une extravagance de deux nuits

L’Undertaker, John Cena et Brock Lesnar seront tous en action à WrestleMania 36 dans une extravagance de la WWE comme jamais auparavant.

Le Showcase of the Immortals est devenu un événement de deux jours le samedi 4 avril et le dimanche 5 avril malgré la pandémie de coronavirus démolissant le calendrier sportif.

WrestleMania a été transféré du Buccaneers Stadium de Tampa au centre d’entraînement de la WWE à Orlando et se déroulera sans fans.

Mais la WWE a été déterminée à faire un show et un certain nombre de superstars prendront le cercle au carré.

The Undertaker sera en action à WrestleMania 36

WrestleMania 36: carte de match

Championnat de la WWE – Brock Lesnar (champion) contre Drew McIntyre

Championnat féminin NXT – Rhea Ripley (c) contre Charlotte Flair

Championnat universel – Goldberg (c) vs TBA [Roman Reigns pulled out]

The Undertaker vs AJ Styles (match Bone Yard)

Kevin Owens contre Seth Rollins

Championnat féminin brut – Becky Lynch (c) contre Shayna Baszler

Championnat féminin Smackdown – Bayley (c) vs Lacey Evans vs Naomi vs Sasha Banks vs Tamina

Titres de l’équipe Smackdown Tag – The Miz & John Morrison (c) vs The New Day vs The Usos

John Cena contre «The Fiend» Bray Wyatt (Firefly Funhouse Match)

Elias vs King Corbin

Edge vs Randy Orton (dernier match debout)

Titre intercontinental – Sami Zayn (c) contre Daniel Bryan

Bobby Lashley vs Aleister Black

Titres Raw Tag Team – The Street Profits (c) contre Angel Garza et Andrade

WrestleMania 36: couverture talkSPORT

talkSPORT.com disposera de toute la mise en place et des dernières nouvelles concernant The Show of Shows jusqu’au spectacle principal lui-même.

Nous vous proposerons ensuite un blog en direct de toutes les actions d’Orlando.

Entretien exclusif de talkSPORT avec Triple H

WrestleMania 36: Qu’ont dit la WWE?

Une déclaration de la WWE disait: «WrestleMania 36 est maintenant prêt pour une présentation historique de deux nuits sur le réseau WWE avec l’ancien patriote de la Nouvelle-Angleterre Rob Gronkowski accueillant The Show of Shows à 19 h. ET / 16 heures PT le samedi 4 avril et le dimanche 5 avril.

«Plus tôt cette semaine, il a été annoncé que WrestleMania 36 émanerait du WWE Performance Center à Orlando et que seul le personnel essentiel sera sur le plateau fermé pendant la production.

«WrestleMania aura non seulement lieu dans le centre de formation de la WWE, mais comprendra plusieurs sites sur deux nuits. Tous les emplacements seront fermés avec seulement du personnel essentiel.

«Les titres et les héritages sont en jeu alors que WrestleMania 36 propose une liste remplie d’allumettes.

“Le vainqueur de Royal Rumble, Drew McIntyre, défie le champion de la WWE Brock Lesnar, le champion universel Goldberg défend son titre contre Roman Reigns, et la championne de Raw Women Becky Lynch cherche à combattre la montée en puissance de Shayna Baszler.

“De plus, le champion du monde à 16 reprises, John Cena, revient également pour combattre” The Fiend “Bray Wyatt, AJ Styles espère mettre le” clou final dans le cercueil “de la carrière de The Undertaker et bien plus encore.”

