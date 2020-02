Better Call Saul a publié le premier épisode de sa cinquième et avant-dernière saison cette semaine, et les co-animateurs de The Watch, Chris Ryan et Andy Greenwald, sont là pour expliquer comment le spectacle fonctionne si bien, même dans l’ombre de sa série d’origine, Breaking Bad, ainsi comme ce qui était si efficace dans sa première saison 5.

