‘The Way Back’ éclaire les ténèbres de Ben Affleck

Dans Good Will Hunting, Chuckie de Ben Affleck prononce un discours sur son avenir qui casse sa bosse tous les jours sur un chantier de construction et sa résignation: «Demain, je vais me réveiller et avoir 50 ans, et je serai toujours faire cette merde. ” La première fois que nous voyons Jack Cunningham d’Affleck dans The Way Back, il est vêtu d’un casque et d’un gilet de sécurité, les yeux larmoyants de dernier cri cachés derrière des lunettes de soleil, à une distance de 50, mais de plus près, encore plus vieux et plus battu que cela. Le drame de Gavin O’Connor nous donne de nombreuses raisons de plaindre Jack et de nous envelopper dans un récit de rachat personnel qui coche chaque case d’étude de personnage inspirante du livre. Mais c’est la relation entre ce que nous voyons à l’écran et ce que nous savons des difficultés d’Affleck qui en découle qui génère un spectacle aussi empathique-slash-inconfortable. “Il y a pas mal de parallèles entre la star et son personnage”, a écrit Rob Rarvilla de The Ringer, décrivant la douleur pure de la tournée de presse de l’acteur qui se tarissait d’elle-même; si le dégoût de soi et le doute qu’Affleck a agi de façon si mémorable dans Good Will Hunting était une affectation juvénile, il a métastasé plus de deux décennies plus tard en quelque chose comme l’authenticité.

Que la performance d’Affleck dans The Way Back soit une question calculée d’imitation de la vie ou l’un de ces coups de casting ingénieux qui finissent par sembler prédéterminés rétrospectivement – comme Robert Downey Jr. dans Kiss Kiss Bang Bang ou Mickey Rourke dans The Wrestler – il n’y a pas niant qu’il est très, très bon. Jamais un acteur de grande envergure – c’est pourquoi son post-camée Good Will Hunting dans Shakespeare in Love en tant que thespian respecté était si pertinent – il est dans la crevasse étroite entre le charme de frat-boy (ses premières collaborations avec Kevin Smith) et le machisme altéré mais toujours puissant des gars sur la pente descendante des carrières douteuses (The Town, Argo et Triple Frontier, pour n’en nommer que quelques-uns). La beauté solide de la chaîne de montage qui l’a vu emballé comme un homme de tête fade au début de sa carrière a parfois été un handicap; où son vieux copain et collègue Matt Damon peut parfois disparaître dans des rôles, Affleck – en partie en raison de ses choix professionnels, en partie à cause des détails favorables aux tabloïdes de sa vie personnelle, et tout à fait en accord avec une culture sociale du 21e siècle obsédée par mèmes des médias sociaux – existe presque toujours au premier plan, incapable de se fondre.

Dans Gone Girl, David Fincher a exploité ce charisme parascolaire et a donné à Affleck le rôle auto-satirique de toute une vie, culminant lorsque son personnage est obligé de se cacher des paparazzi en portant un chapeau des Mets. (Fincher, comme le raconte l’histoire, voulait traîner Affleck encore plus loin en en faisant un chapeau des Yankees; Affleck a refusé.) Le chemin du retour n’est pas aussi intelligent, et la relation de direction entre O’Connor et Affleck est beaucoup plus respectueuse: il ne le fait pas ” n’utilise pas son étoile autant que lui fournit une vitrine sur mesure, comme il l’a fait dans The Accountant, un film absolument bonkers qui est essentiellement Good Will Hunting plus The Bourne Identity avec Affleck au lieu de Damon, et que Miles Surrey a, pour une raison quelconque, vu huit fois. La séquence d’ouverture du film est essentiellement un one-man show, comme Jack, une ancienne star du basket-ball du lycée dont la vie s’est effondrée pour une multitude de raisons dont le dévoilement progressif donne sa forme au film, trébuche à travers une routine quotidienne de travail physique et de soi seul -des médicaments; en une seule soirée, il peut faire disparaître une caisse entière de bière.

L’ivrogne hérissé et aigri est un cliché mélodramatique limite, mais Affleck lui confère une intelligence vécue; quand Jack téléphone à son ex-femme (Janina Gavankar) pour l’excorier d’avoir gardé un œil sur lui par le biais de sa sœur (Michaela Watkins), il cloue le ton précis d’un gars surcompensant son manque de rigueur avec un langage et une diction sarcastiquement précis. Le contraste entre les dénis verbaux de tristesse de Jack et l’affaissement confessionnel de son langage corporel – la façon dont ses traits enfoncés et son physique en pente semblent demander de l’aide – affecte, et peu importe la prévisibilité de l’intrigue, une fois que le personnage reçoit un offre d’emploi pour encadrer l’équipe de cerceaux en difficulté de son alma mater, l’impact de ces premières scènes demeure. Nous sommes attirés, et grâce à une combinaison d’habileté, de sentimentalité et d’impudeur, le film nous y maintient.

En tant que film de basket-ball, The Way Back est extrêmement amusant: j’aurais pu regarder la scène lorsque Jack a reçu un rapport de dépistage détaillé sur les tendances de tir de ses accusations de chiffon de son entraîneur adjoint de professeur de chimie (Al Madrigal) pendant deux heures. Le sous-genre de l’entraîneur inspirant est rempli d’exemples de stars de cinéma qui pantomiment l’expertise sportive – pensez à Denzel Washington dans Remember the Titans ou Samuel L. Jackson dans Coach Carter – mais pour une raison quelconque, Affleck vend non seulement l’idée que son alter ego bosselé et lourd avait un mauvais coup de saut mais aussi que Jack connaissait ses X et O, probablement parce que le scénariste Brad Ingelsby connaissait le sien. N’étant pas basé sur une histoire vraie à la plupart de ses prédécesseurs, The Way Back a beaucoup de latitude pour empiler le jeu contre les ballers sous-dimensionnés et douteusement qualifiés du lycée Bishop Hayes, et pour créer des tics attachants pour quelques joueurs clés: un centre dégingandé (Melvin Gregg) dont la croyance mal appliquée en son “coup de bonbon” signifie qu’il fuit pour 3 pointeurs au lieu de patrouiller la peinture; un meneur doué (Brandon Wilson) qui est trop doux pour appeler ses coéquipiers. Les scènes de basket-ball sont fluides et bien dirigées, avec des chorégraphies et des changements d’élan qui sonnent fidèlement à la réalité, même si la mutation de l’équipe d’un groupe de perdants en une unité de tueurs affinée et complète sur le terrain est aussi fantaisiste que tout. dans Hoosiers – tandis que, sur la touche, le jeu d’Affleck suggère que les personnages de Gene Hackman et Dennis Hopper de ce classique sont devenus une seule personne.

La façon la plus intéressante de The Way Back est probablement la façon dont il équilibre ses tropes de la saison du championnat avec l’arc de traumatisme et de récupération beaucoup moins prédéterminé de Jack. Sans gâcher les détails de la raison pour laquelle il a succombé à une telle spirale descendante vertigineuse, il suffit de dire que le script continue de s’accumuler sur les tragédies au point que la consommation excessive d’alcool de Jack semble moins un mécanisme d’adaptation malsain qu’inévitable – un sentiment décourageant qui serait plus fort si O’Connor a clairement indiqué qu’il émanait de l’espace de tête cassé du personnage. Au lieu de cela, The Way Back conserve un ton objectif qui se rapproche dangereusement de la justification d’un comportement autodestructeur, restant sur le côté droit de cette ligne en grande partie en raison du refus d’Affleck de se pencher sur les choix les plus indulgents du script. Une scène où Jack est directement confronté à une figure d’autorité le voit passer des excuses honteuses à l’autosatisfaction avec une vitesse et une colère crédibles, et travaille contre des impulsions faciles qui plaisent à la foule; une torsion tardive entrelaçant ses problèmes personnels avec la quête de l’équipe pour faire une course aux séries éliminatoires pour la première fois depuis que Jack a patrouillé dans la zone arrière décompose lui-même nos attentes en matière de films de sport sans sacrifier pleinement les plaisirs du genre. Cela nous donne également une scène finale qui se faufile à côté du dernier plan de The Town in the Ben Affleck se résout avec lui-même devant un grand plan d’eau Hall of Fame – moins la barbe censée représenter la croissance personnelle du personnage, oui, mais nous ne pouvons pas tout avoir.

Adam Nayman est critique de cinéma, enseignant et auteur basé à Toronto; son livre The Coen Brothers: ce livre lie vraiment les films ensemble est disponible dès maintenant chez Abrams.

