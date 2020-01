Thèbes déclare que les présidents de Valladolid et de Grenade l’ont mis en garde contre les menaces d’Osasuna

Javier Thebes, président de la Ligue, a déclaré jeudi témoin au procès par le «Affaire Osasuna». Devant le juge, il a affirmé que les informations concernant le présumé jumelage lui les présidents de Valladolid et de Grenade, deux équipes qui se sont battues avec les Navarrais pour sauver la catégorie.

La déclaration de Thèbes au procès tenu à l’Audiencia de Navarra cela a duré plus de deux heures et il a expliqué que Suarez et Pina lui avaient dit qu’Osasuna essayait de donner la priorité au Betis en gagnant contre Valladolid et en perdant à Pampelune le dernier jour.

Angel Vizcay, Manager d’Osasuna de 1990 à 2014, a déclaré dans cette affaire qu’il avait lui-même donné de l’argent à Antonio Amaya, ancien joueur de Betis. Dans votre déclaration admis le paiement de primes à des tiers et aussi pour les laisser gagner avant Osasuna pendant les saisons 2012-2013 et 2013-2014.

Thèbes a révélé que les informations qu’il possédait Carlos Suarez, alors président de Valladolid, venait de Sisinio GonzálezOui oui’. Le joueur appartenait à l’époque à Osasuna et avait été auparavant à Valladolid. Le président a déclaré que dans l’échange de messages avec Suarez, tous deux ont reconnu la nécessité de protéger le joueur d’éventuelles représailles. Sisi a informé le président de Valladolid à l’époque que «c’est la directive celui qui le fait », en évitant la responsabilité des joueurs d’Osasuna.

D’un autre côté, Thèbes explique que Quique Pina, président de Grenade en 2014, lui a dit d’où venait l’argent. Le chef dit que Pina lui a dit que depuis Osasuna “ils offrent millions” à travers de sa fondation. Dans la saison 2013-2014 Osasuna et Valladolid sont descendus à Segunda et Grenade a été sauvée après avoir vaincu les Pucelanos à Zorrilla.