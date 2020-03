Thèbes prévoit le retour de la Ligue le 15 mai

Le gouvernement a décidé de prolonger l’état d’alerte à 15 jours en raison du coronavirus et d’organisations de football telles que la Ligue, Ils pensent encore à la date à laquelle le championnat de ligue aura lieu à nouveau: le week-end des 16 et 17 mai.

Javier Tebas avait déjà annoncé que Le plan de la Ligue était de la reprendre à la mi-mai, mais avec un calendrier serré. Cela signifie que si la situation s’améliore dans les semaines à venir, Vendredi 15 mai, le ballon pourrait rouler à nouveau dans les champs espagnols. L’inconnu est de savoir si ce sera ou non avec le public dans les tribunes.

Le calendrier sera établi en tenant compte également des compétitions européennes, dans laquelle il y a encore des représentants espagnols, et la finale de la Copa del Rey. Les temps de la lutte contre le coronavirus vont marquer le football espagnol, mais de la Ligue, il est clair qu’ils veulent que la compétition se termine pour que les clubs nationaux aient le moins de pertes économiques possibles.

En outre, le report de la Coupe de l’Euro et la Copa América donnent à la Ligue une pause pour finir de jouer et peut occuper les mois d’été. De plus, lorsque tout sera résolu, il sera envisagé de commencer le cours suivant, qui pourrait être retardé de quelques semaines afin que les joueurs puissent faire une pause et ensuite effectuer la pré-saison.

Si la reprise intervient à la date souhaitée par Javier Tebas, la Ligue conclurait dans les dix premiers juillet, raison pour laquelle il y aurait deux jours qui seraient contestés pendant la semaine, ce serait contesté après la finale de la Ligue des champions 27 juin. Avant cette date, la Ligue serait chaque week-end pour le différend des compétitions européennes.

Même comme ça, la Ligue pourrait subir quelques modifications dans le cas où une équipe espagnole atteindrait la finale de la Ligue des champions ou selon la date à laquelle le RFEF place la finale de la Copa del Rey qui devait à l’origine être joué après Pâques.