Théories de «Westworld»: Dolores veut-il réellement sauver l’humanité?

“Vous avez toujours été de deux esprits, n’est-ce pas Bernard?” Martin Connells, qui est en fait Dolores, dit à mi-chemin de «Genre», le dernier épisode de Westworld. Comme si la question de Connells n’était pas suffisamment pointée, les reflets des personnages remplissent l’écran tandis que les mots de Connells flottent dans l’air.

“Ce n’est pas si binaire”, répond Bernard.

Lui et Connells pourraient tout aussi bien parler de la troisième saison de Westworld. Une partie de cette saison a été de simplifier l’intrigue. Après une mise à pied de près de deux ans de la deuxième saison complexe et très critiquée, la troisième saison a considérablement réduit le nombre de personnages à suivre, révélant même que quatre des personnages sont en fait tous des Dolores. Mais l’autre partie de Westworld concerne le potentiel que toute la saison soit une simulation. La possibilité toujours croissante qu’une grande partie, sinon la totalité, de ce que nous avons vu se trouve à l’intérieur d’une boucle sans fin de réalités artificielles, avec des itérations potentiellement infinies des mêmes personnes, est l’une des choses les plus difficiles qu’un spectacle puisse demander à ses téléspectateurs de envelopper leurs esprits autour. La troisième saison simplifie-t-elle l’intrigue ou la rend-elle plus complexe? Lequel des deux esprits a le contrôle? Comme le dit Bernard, ce n’est pas si binaire.

La clé est de révéler les bonnes informations au bon moment (selon Martin), mais le spectacle n’a pas toujours le sens du timing de Dolores. Donc, pour aider à passer au crible la grande quantité d’informations que Westworld nous envoie chaque semaine, The Ringer répondra aux questions des lecteurs dans cet espace pour la seconde moitié de cette saison. (Vous pouvez envoyer vos courriels à therecappableswestworld@gmail.com.) Deux esprits ne suffisent peut-être pas, mais peut-être que si nous mettons tous nos têtes ensemble, nous pouvons comprendre ce qui se passe.

Sam: Je ne comprends pas la progression de Dolores, de la révolte contre Delos à son principal conflit avec cette société de technologie. Pourquoi toute sa mission est-elle centrée sur la destruction d’Incite?

La mission de Dolores concerne l’ensemble de l’humanité et la société de technologie Incite n’est que la société qui contrôle l’humanité. Dans «Genre», Dolores dénonce ce qu’Incite a fait aux gens.

“Nous allons ouvrir leurs cages”, dit Dolores à Liam Dempsey Jr. dans le métro (qui est un train en direction ouest). «Le système a écrit l’histoire de leur vie, ils devraient pouvoir la lire. … C’est leur destin, leurs données. Vous venez de le voler et de tout assembler. Pourquoi devriez-vous le contrôler? “

Dolores semble se battre contre les institutions qui contrôlent la société humaine, ce qui impliquerait qu’elle croit qu’il y a une dignité humaine inhérente qui est étouffée, qui vaut la peine d’être sauvée. Mais cela ressemble-t-il aux Dolores que nous connaissons? Dolores a été traumatisée par des êtres humains pendant la majeure partie de sa vie, il est donc étrange qu’elle soit soudainement obsédée par la restauration du libre arbitre humain. Nous avons entendu Dolores dire à maintes reprises qu’elle voulait raser le monde humain, alors pourquoi se soucie-t-elle soudainement de rendre ses données aux utilisateurs comme si elle faisait partie du #YangGang?

La réponse pourrait être que Dolores veut libérer l’humanité afin qu’elle ne tombe tout simplement d’une falaise. Dans la finale de la saison 2, Dolores dit à William: “Votre espèce a soif de mort.” Dans la première de la saison 3, nous avons entendu Dolores (comme Charlotte) dire que “les robots ne tuent pas les gens, les gens tuent les gens”. Dans le quatrième épisode de cette saison, nous avons entendu Charlores promettre qu’elle laisserait William se détruire. Dolores porte peut-être un cosplay de combattant de la liberté, mais n’oublions pas que dans la saison 2, les hôtes amérindiens l’appelaient “la porte-mort”. C’est un surnom plus difficile à secouer que Snot Boogie. Dolores peut toujours vouloir la mort pour l’humanité, et les libérer – en détruisant Incite – n’est qu’une étape clé.

La faible vision de Dolores sur les gens n’est pas si différente de celle de Serac. Dans le quatrième épisode, Serac dit à Maeve que la plus grande menace de l’humanité a toujours été elle-même. Les deux semblent convenir que la liberté de l’humanité entraînera sa propre destruction – ils ne sont tout simplement pas d’accord sur la question de savoir s’ils veulent que cette destruction se produise. Si Roboam est la cage autour de l’humanité – non seulement pour les piéger, mais aussi pour les protéger – Dolores est heureuse d’ouvrir la porte.

La grande clé de ce plan est ce qui se passera lorsque Caleb réalisera que Dolores veut que les humains sombrent dans le chaos et meurent. Quel choix Caleb fera-t-il quand il retrouvera une once d’agence? Et est-il possible que Caleb puisse changer sa vision de l’humanité?

Melissa: Dans la conversation entre Serac et Liam Dempsey Sr., Serac a déclaré qu’ils envoyaient des valeurs aberrantes vers des scénarios à haut risque comme la guerre. Est-ce à dire que Caleb a été identifié comme une valeur aberrante, envoyé à la guerre, puis expérimenté?

C’est de plus en plus l’explication la plus probable pour laquelle Caleb est un putain de cinglé. Au début de cette saison, nous avons appris que Caleb était dans l’armée avec son ami Francis, joué par Kid Cudi, et que Caleb n’a pas pu sauver Francis d’être abattu et tué. Mais les flashbacks de Caleb indiquent de plus en plus que cette histoire se situe entre une demi-vérité et un mensonge complet. Était-il dans l’armée ou était-il un criminel? At-il vraiment survécu à une balle dans la tête? Est-ce vraiment lui qui a tué Francis? Sa maman avait-elle raison quand elle a dit (deux fois!) Que Caleb n’était pas son fils?

Et ce sont toutes des questions qui persistaient avant cet épisode, ce qui ne fait que soulever plus de doute. “Vous pensez que j’ai tué votre ami?” Demande Liam à Caleb, avec l’implication lourde que Caleb aurait pu le faire lui-même. Les derniers mots de Liam à Caleb, quant à eux, sont: “Vous l’avez fait, vous l’avez fait.” Subtil.

Avant la mort de Liam, Caleb a eu une autre série de flashbacks suggérant en outre que son identité était confuse. Considérez que ces flashbacks mettaient en vedette Enrico Colantoni, qui est assez célèbre pour suggérer que la scène doit être consécutive, et que nous n’avons pas vu la dernière. Oh, et n’oubliez pas non plus cette image des flashbacks:

Rien à voir ici!

Serac explique que la raison pour laquelle lui et Roboam ont envoyé des valeurs aberrantes à la guerre – ou même simplement les a enfermés dans une installation éloignée, comme le frère de Serac – est parce que l’IA peut prédire le comportement de 99,5% de l’humanité. Et au lieu d’essayer d’augmenter ce pourcentage, ou simplement de permettre des écarts, il était plus facile de retirer les 0,5% restants de la population. De plus, si tous ceux que Rehoboam ne peut pas prédire sont au même endroit, la chose la plus logique à faire (si vous êtes un milliardaire obsédé) est de les soumettre à des simulations pour agrandir l’ensemble de données et améliorer les prévisions. Cela pourrait signifier que les valeurs aberrantes sont soumises à des dizaines de simulations (qui, pour rappel, fonctionnent à un rythme plus rapide que le temps normal). Quiconque a été dans cette installation a peut-être été soumis à une simulation, tout comme Maeve l’était dans le deuxième épisode de cette saison, et il est probable que Caleb était parmi ces valeurs aberrantes. Alors, est-il possible qu’une partie de ce que nous voyons avec Caleb soit une simulation?

Quel que soit l’accord de Caleb, nous sommes allés au-delà de douter de ses flashbacks et nous devrons peut-être commencer à douter de sa réalité. Dans ce dernier épisode, les bases de son apparition près de la jetée n’ont aucun sens, y compris à quel point lui et Liam sont proches lorsqu’ils marchent vers l’eau par rapport à quand Liam est abattu et que des vagues déferlent sur eux. Mais la partie la plus notable de cette scène est quand Liam se fait tirer dessus par le personnage de Lena Waithe. Alors qu’elle se tient du côté gauche de Liam, il est abattu du côté droit de sa poitrine. La balle entre sous le “B” dans “BASIC” …

… Un angle qui n’a aucun sens en fonction de sa position:

Les erreurs de continuité – qui sont si flagrantes que je prie qu’elles signifient quelque chose et ne sont pas seulement des erreurs de production – nous ont déjà amenés à nous demander si cette saison se déroule partiellement dans une simulation. Cela ressemble à un autre exemple. Et si Caleb est en effet dans une simulation, le plan de Dolores est probablement similaire à celui de Maeve: planter la simulation en la surchargeant comme Maeve l’a fait dans War World plus tôt cette saison.

Stefanie: Avez-vous pensé à la piqûre de sang que Charlores a faite à William avant qu’il ne soit emmené à l’établissement psychiatrique?

Nous n’aurons peut-être pas à attendre longtemps cette réponse. Nous savons que William est allé au centre de récupération Inner Journey, et dans cet épisode, Connells tend à BernArnold une tablette et lui dit de se rendre au… centre de récupération Inner Journey. Mais Connells ne dit pas à BernArnold d’aller trouver William. Il lui dit que c’est l’endroit où Serac garde les valeurs aberrantes. Charlores semble donc avoir envoyé William au centre aberrant de Serac. Et si nous regardons le segment «La semaine prochaine sur Westworld», que voyons-nous?

William, dans ce qui ressemble à la même installation où se trouve Caleb pendant ses flashbacks, portant les mêmes lunettes étranges que nous avons vues porter par Caleb, obligé de prendre une pilule. Serac a un bâtiment plein de valeurs aberrantes, William est là, Bernard et Stubbs s’y dirigent probablement, et Caleb y a probablement passé quelque temps. Si Dolores avait besoin du sang de William pour quelque chose, cela est probablement lié aux expériences qui se déroulent à cet endroit, et ces expériences sont peut-être des simulations qui déforment non seulement la réalité, mais aussi le temps. Mais nous devrons attendre dimanche avant de plonger plus profondément.

