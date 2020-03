Thiago et Mateo Messi, Cristiano Jr., Elyaz Zidane …, les enfants appelés à dépasser leurs parents

Bien qu’ils soient encore petits, Les fils de joueurs de football suivants commencent déjà leur carrière dans le monde du football pour essayer d’atteindre le plus haut niveau de leurs parents.. Ce ne seraient pas les premiers cas de parents et d’enfants à réussir dans l’élite.

Cristiano Ronaldo Jr.

Le fils de Cristiano joue comme attaquant dans les catégories inférieures de la Juventus. Il se distingue par son nez marquant, étant l’un des meilleurs buteurs dans les catégories enfants du club italien. Cristiano n’a jamais caché qu’il aimerait qu’il soit footballeur professionnel: «Les fois où je suis allé le voir, il m’a surpris par ses qualités, J’aimerais qu’il soit joueur, mais je ne le pousserai pas», A déclaré l’ancien Real Madrid.

Il se lève, court et prend le coup franc tout comme son père, Cristiano Jr, jouant au football en tant que @Cristiano

Thiago et Mateo Messi

Antonella Roccuzzo, l’épouse de Leo Messi, a publié en septembre une vidéo sur Instagram de son fils Mateo jouant au football qui a fait le tour du monde. À quatre ans, Mateo a montré une grande maîtrise des deux jambes et une habileté à conduire le ballon. Le talent ne manque pas à la maison.

Mateo Messi jouer au football est la meilleure chose qui me soit arrivée aujourd'hui.

Le plus ancien des Messi a également laissé des détails de qualité. Thiago joue dans le FCB Escola, une académie qui a le Barça pour les enfants entre 3 et 7 ans pour les enfants des joueurs et des employés du club.

Thiago Messi commence déjà à donner le ton avec le «10» sur le dos 🔝

Enzo Alves Vieira

Le fils de Marcelo appartient à Alevín B du Real Madrid. Bien qu’il joue loin de la position de son père sur le terrain, ils partagent la qualité. Enzo est un attaquant avec beaucoup de mobilité et avec assez de facilité pour voir la porte.

Le terrible BUT d'Enzo Alves Vieira, fils de Marcelo, qui rend fou tout le monde dans le monde du football. Une nouvelle fissure est née au Real Madrid! 😱

Elyaz Zidane

Le petit dans la saga Zidane Il a 14 ans et est l’un des cadets B centraux du Real Madrid. Il est gaucher, contrairement à son père et ses frères Enzo et Luca, qui appartiennent respectivement à Almería et au Racing de Santander.

Regardez l'objectif d'Elyaz Zidane dans le miniclassique.

Shane kluivert

Le jeune fils de Patrick Kluivert est la dernière démonstration que les gènes de cette famille sont très spéciaux. Pendant que son frère Justin brille à Rome, Shane commence à faire ses premiers pas importants à l’académie de Barcelone. Il est un avant-centre et son talent est apparu dans la dernière édition de La Liga Promises.

De tel bâton telle écharde. 👀

Shane Patrick Kluivert, fils de @PatrickKluivert, fait déjà son truc dans #LaLigaPromises Santander! 🔥

