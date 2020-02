Thibaut Courtois écarte bizarrement ses mains du tir pour encaisser le but alors que Levante étourdit le Real Madrid et assure que Barcelone reste en tête

Après un début lamentable de sa carrière au Real Madrid, Thibaut Courtois a conquis les fans avec ses écrans en 2019/20.

Le gardien de but le plus cher de la Liga après son déménagement de Chelsea à 35 millions de livres sterling en 2018, le Belge a gardé 11 draps propres et a été largement une présence assurée pour le Real cette saison.

. – .

Courtois a été battu par Morales alors que le Real a perdu contre Levante

Mais l’ancien homme de Chelsea ne s’est pas exactement couvert de gloire contre Levante samedi.

Le joueur de 27 ans a inexplicablement décidé de retirer ses mains lorsque Jose Luis Morales a décoché un tir au but à 11 minutes du jeu, le ballon arrivant dûment à l’arrière du filet.

C’était une excellente frappe, mais la réaction de Courtois a été déconcertante et a suscité de nombreuses critiques, d’autant plus qu’elle s’est avérée suffisante pour sceller une victoire choc 1-0 pour le milieu de table Levante.

C’était aussi une erreur très coûteuse car cela signifie que le Real Madrid mène désormais le leader de Barcelone par deux points, avec ses rivaux amers qui ont battu Eibar 5-0 plus tôt dans la journée – avec Lionel Messi en marquant quatre.

Que fait Courtois au but? Ne pas être un malin; c’est une vraie question. Il semble retirer ses mains (?).

– Sid Lowe (@sidlowe) 22 février 2020

Courtois ressemblait à un joueur de champ qui avait été renvoyé dans les buts et ne savait pas quoi faire. Je ne comprends pas pourquoi il a esquivé. Avait-il peur?

– Robbie Dunne (@robbiejdunne) 22 février 2020

Ter Stegen et Courtois ont une chose en commun

Ils aident tous deux Barcelone à rester en tête de la ligue.

– Kay 💧 (@ Kaypoisson1) 22 février 2020

La sympathie

Man City ball boy consolé après avoir ramassé la balle en jeu contre West Ham

Cher

Man City engage un avocat qui a bloqué le Brexit à deux reprises pour aider à les garder en Europe

ASSOMMER

“ Je l’avais inquiet ” – Lorsque Greaves a interviewé Tyson et a pris un coup de poing dans les côtes

AIE

“Ce n’est pas le même Jose” – Cascarino maintient ses affirmations selon lesquelles Mourinho est terminé

élite

Ronaldo égalise le record du match historique, Haaland sur 40 pour la saison

DÉCHIRURE

Le chien de Chris Smalling meurt dans un “ empoisonnement présumé ”

contentieux

Le VAR s’est-il contredit lors du choc de Leicester chez lui à Man City?

critique

Crouch critique les tactiques «négatives» et «démoralisantes» de Mourinho après la défaite de Chelsea

Le Real fait maintenant face à une semaine critique, accueillant Manchester City en Ligue des champions mercredi, avant d’accueillir le Barça au Bernabeu dimanche prochain pour un affrontement colossal en Liga.

Pour l’amour de Real, espérons que Courtois n’oublie pas d’utiliser ses mains …

.