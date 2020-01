Thiem bat Zverev et rencontre Djokovic en finale australienne

L’Autrichien Dominic Thiem jouera sa première finale de Open d’Australie, dimanche devant l’actuel champion Novak Djokovic, après avoir battu ce vendredi en demi-finale allemande Alexander Zverev par 3-6, 6-4, 7-6 et 7-6.

Thiem, 26 ans, jouera donc son Troisième finale du Grand Chelem. Lors des deux précédents, il est tombé vaincu contre Rafa Nadal sur la terre battue de Roland Garros en 2018 et 2019.

Dans un match très équilibré de 3 heures et 42 minutes, Thiem a réussi à vaincre après avoir perdu le premier set. Zverev, brillant dans de nombreuses sections, n’avait pas la régularité pour supporter un duel contre un joueur de tennis avec plus d’expérience dans les hauteurs comme l’Autrichien.

Thiem était plus solide et son tennis s’est développé au fil des minutes. Comme cela s’est produit avant Nadal, qui a remporté trois bris d’égalité, Il était calme et a réussi à rejoindre les deux matchs décisifs Ils ont défini le duel.

«Ce fut un match incroyable, avec deux bris d’égalité, durs et très serrés. Il était impossible de casser le service. Être en finale est incroyable, un excellent début de saison pour moi », a déclaré Thiem dans l’interview d’après-match avec la légende américaine John McEnroe.