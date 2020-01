Thiem et Medvedev, duo de joueurs de tennis de luxe à l’Open d’Australie

Melbourne, Australie, 23 janvier (Prensa Latina) Deux stars mondiales du tennis, l’Autrichien Dominic Thiem et le Russe Daniil Medvedev, ont franchi aujourd’hui des étapes positives vers la troisième manche de l’Open d’Australie, le premier Grand Chelem de la saison.

Thiem, quatrième place du classement universel, regardait par-dessus la falaise, mais a obtenu le billet direct après avoir battu le local et invité Alex Bolt 6-2, 5-7, 6-7 (5-7), 6-1 et 6 -2 dans un match de deux heures et vingt minutes.

Après la victoire, celui né dans la ville de Vienne, qui compte comme le meilleur record de Melbourne Park en huitièmes de finale réalisé en 2017 et 2018, a dépassé sa performance de l’an dernier, lors de sa chute en deuxième phase contre l’Australien Alexei Popyrin.

L’Autrichien affrontera au prochain tour l’Américain Taylor Fritz (29), qui a remporté un affrontement dynamique avec le Sud-Africain Kevin Anderson 4-6, 6-7 (5-7), 7-6 (6-4), 6 -2 et 6-2.

Pour sa part, Medvedev, finaliste de l’US Open en 2019, n’a eu aucune compassion avec une débutante au deuxième tour de la “ Major ”, l’espagnol Pedro Martínez, lui approuvant un score fort de 7-5, 6-1 et 6 -3.

De même, le Français Gael Monfils, qui s’est débarrassé du Croate Ivo Karlovic par 4-6, 7-6 (8-6), 6-4 et 7-5, ainsi que le Russe Andrey Rublev, ont terminé en tête de série, après avoir terminé avec le japonais Yuichi Sugita 6-2, 6-3 et 7-6 (7-5).

L’Américain John Isner, qui a battu le Chilien Alejandro Tabilo, 6-4, 6-3 et 6-3, ainsi que le Belge David Goffin, propriétaire du combat contre le Français Pierre-Huegues Herbert (6-1, 6-4).

mgt / jdg

.