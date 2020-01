Thierry Henry meilleur buteur français des 50 dernières années

15 janvier 2020, 9 h 27 Paris, 15 janvier (Prensa Latina) L’exténuant Thierry Henry, qui a brillé avec l’équipe nationale et des clubs comme Barcelone et Arsenal, a été sélectionné le meilleur buteur français des 50 dernières années, selon le magazine France Football américain

Celui né en 1977 en Essonne était le plus en vue d’une analyse de la publication hebdomadaire basée sur sept critères, dont les cibles marquées dans les principales ligues nationales européennes (Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie et France), les tournois de Clubs du vieux continent et compétitions internationales.

Henry a dépassé Michel Platini et Jean-Pierre Papin, tandis que le meilleur placé parmi les joueurs actifs était l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema, à la cinquième place.

Sa carrière professionnelle a commencé en 1994 à Monaco et s’est terminée deux décennies plus tard dans le Red Bull américain New York, en passant par la Juventus en Italie, Barcelone espagnole et l’Arsenal de la capitale britannique, où il a eu le plus grand impact en tant que marqueur, avec 175 scores en 258 matchs

En Ligue des champions, la compétition la plus forte au niveau des clubs, Henry a marqué 51 fois, pour être huitième de la liste de tous les temps, mené par Cristiano Ronaldo (129) et Lionel Messi (114).

Avec la sélection absolue de la France, il a été proclamé champion du monde en 1998 et d’Europe en 2000, nichant dans ses présentations 51 ballons dans des réseaux rivaux, le meilleur buteur historique des Bleus.

