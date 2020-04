Thomas Muller signe une nouvelle prolongation de contrat de deux ans avec le Bayern Munich, mettant fin aux liaisons de transfert de Man Utd

Thomas Muller a signé une nouvelle prolongation de contrat de deux ans avec le Bayern Munich.

Le joueur de 30 ans avait été lié à une sortie du Bayern plus tôt cette saison, Manchester United aurait ravivé son intérêt pour l’un de leurs objectifs à long terme.

. – .

Thomas Muller a gravi les échelons au Bayern Munich

Muller, dont le nouveau contrat court jusqu’en 2023, a retrouvé sa forme avec les Bavarois sous le patron de Hans-Dieter Flick après avoir eu du mal à jouer pendant le règne de Niko Kovac.

Il a déclaré au site officiel du Bayern Munich: «Les deux parties ont signé avec un très bon sentiment. Je suis sûr qu’une fois que nous jouerons à nouveau, nous continuerons à avoir beaucoup de succès. Cela me stimule.

«Pour moi, la priorité numéro un était de prolonger au FC Bayern – et le club était du même avis.

«Je suis avec le FC Bayern depuis près de deux tiers de ma vie maintenant, donc vous ne pouvez pas dire que le club et moi sommes juste prêts pour la course – nous nous battons les uns pour les autres.

«Ce club n’est pas n’importe quel ancien employeur pour moi. C’est ma passion. Je suis heureux de rester ici deux ans de plus et je donnerai tout sur et en dehors du terrain. “

. – .

Thomas Muller est une légende du Bayern Munich

Muller a marqué 195 buts et enregistré 146 passes décisives en 521 apparitions depuis ses débuts au Bayern en 2008.

L’international allemand a admis en octobre dernier qu’il envisagerait de quitter le Bayern si son temps de jeu ne s’améliorait pas.

Il a déclaré: «Si le personnel d’entraîneurs me voit comme un sous-marin à l’avenir, je devrai réfléchir à ma situation.

“Je suis trop ambitieux pour ne pas faire ça.”

Cela a conduit à de nouveaux rapports reliant Muller à Manchester United.

nouvelles

Man United perdra 116 millions de livres sterling, les Spurs sont invités à suivre Liverpool et à inverser le congé

dernier

Transfert des informations en direct: Man Utd parvient à un accord avec Sancho, Liverpool a cité 70 millions de livres sterling pour Troare

Voulait

Chelsea “prêt à payer les frais de prêt de Coutinho et à couvrir l’intégralité de son salaire” la saison prochaine

RANT

Holloway claque Kyle Walker et d’autres sans cervelle et irresponsables brisant le verrouillage

TALENTS

Football Manager 2020 Wonderkids: 13 milieux défensifs à signer sur FM20

en aucune façon

Le chef de PFA, Gordon Taylor, ne réduira pas son salaire à 2 millions de livres sterling pendant la crise des coronavirus

Potins

Un joueur de Man United snobe Arsenal, l’objectif de Liverpool coûte 70 millions de livres sterling, Messi quitte le Barça

fixé

Liverpool n’a annulé que la décision de mettre fin à son séjour, la marque du club ayant été endommagée

RIP RADDY

Radomir Antic, la légende de Luton et ex-patron du Real, de l’Atletico et du Barça décède

RÊVER

Lionel Messi, Jadon Sancho et plus encore – les transferts en Premier League que nous rêvons de voir

Les Red Devils étaient intéressés à signer Muller en 2014, mais l’attaquant n’avait pas l’intention de quitter l’Allemagne.

Interrogé sur l’offre de United, il a répondu: «Oui, je savais que je pouvais gagner plus en déménageant.

«Les chiffres dont parlaient les clubs étrangers pour moi étaient astronomiques. Je peux seulement dire qu’un changement n’a jamais vraiment été un problème pour moi de toute façon. Le FC Bayern est mon club. »

.