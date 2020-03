«Tiger King» de Netflix et la musique country bizarre de Joe Exotic

Résumer Joe Exotic est à peu près aussi difficile que de le garder dans une cage. Pourtant, c’est là que le gardien de zoo de l’Oklahoma se trouve après avoir été condamné à 22 ans de prison fédérale pour maltraitance d’animaux et tentative de meurtre pour la location de Carole Baskin, sa rivale amère dans le jeu de la faune. La collection de projets créatifs de Joe était presque aussi élevée que sa liste de condamnations pénales.

Le fondateur d’armes à feu, de mulet, flamboyant et gai du G.W. Exotic Animal Park est la star de la nouvelle série documentaire de Netflix Tiger King et du podcast éponyme qui l’a précédé. Sa quête incessante de la gloire comprenait une émission de téléréalité autoproduite, des campagnes politiques ratées et une carrière musicale étonnamment impressionnante. Comme tous les spécialistes du marketing à plusieurs niveaux, Joe est un escroc, mais il y a une passion sincère derrière ses choix artistiques qui vous donne envie d’acheter ce qu’il vend.

Né dans le Kansas rural avec le nom le moins glamour de Joseph Schreibvogel, il s’est réinventé à la fin des années 1990 comme Liberace libertaire des grands félins. Jusqu’à son arrestation, le cow-boy hors-la-loi de 57 ans combattrait à mort quiconque pour son droit de posséder des armes à feu, élevait des tigres et épousait ses deux maris. Il est aussi fier de son parc animalier que son piercing Prince Albert. Imaginez Gates of Heaven si Jon Wurster ou Danny McBride a créé ses personnages, et vous commencerez à pouvoir le sentir.

Tout au long des dizaines d’articles qui ont été écrits sur Joe Exotic, une chose qui n’a pas été suffisamment mise en évidence est sa musique country. Lil Nas X, Orville Peck et Trixie Mattel sont peut-être les enfants d’affiches actuels pour une renaissance du pays queer, mais en Oklahoma, Joe était occupé à préparer sa version homebrewed depuis 2013. Tiger King est entrecoupé de clips de ses clips, qui utiliser des valeurs de production de qualité télé-réalité pour incarner les concepts très littéraux de leurs chansons.

“Here Kitty Kitty” est la vidéo la plus populaire de Joe avec plus de 400 000 vues, et c’est probablement celle que vous verrez en premier. Il présente un imitateur Baskin d’une précision effrayante qui nourrit la viande crue mystère de son animal de compagnie. Ceci est basé sur la méthode qu’elle a utilisée pour disposer du corps de son mari multimillionnaire, porté disparu depuis 1997. C’est encore un autre véritable cas de criminalité dans la communauté acharnée des propriétaires de parcs animaliers qui n’a toujours pas été résolu à ce jour.

Vues dans le contexte de son vlogging implacable sur YouTube, les vidéos de Joe fournissent un album de logique de rêve de tout ce qui s’est passé dans sa vie au cours des sept dernières années. «My First Love» est une douce ode à son deuxième mari, John Finlay, tandis que «How Was I To Know» est un hommage rythmé à son troisième mari, feu Travis Maldonado.

“Pretty Woman Lover” est une tentative déconcertante de montrer à quel point Joe est irrésistible pour les femmes, ce qui a peut-être été programmé pour impressionner les électeurs lors de sa course présidentielle de 2016. Cependant, il n’a jamais battu sa toute première vidéo, “I Saw a Tiger”, une chanson légitimement émouvante sur le moment où Joe a trouvé sa connexion à vie avec les gros chats. Naturellement, même lors de sa ballade la plus tendre, il ne peut s’empêcher de comparer leur meurtre à l’Holocauste.

Le documentaire, cependant, ne révèle jamais ce qui a pu être l’un de ses plus grands cadeaux: il a peut-être synchronisé toutes ses chansons. Un article de Vanity Fair affirme que les chansons de Joe ont été écrites de façon fantomatique et interprétées par les musiciens Vince Johnson et Danny Clinton. Johnson dit qu’il a été trompé dans l’écriture des chansons gratuitement avec la promesse d’une exposition sur une émission de télé-réalité proposée par les principaux réseaux. Lorsque cela ne s’est jamais concrétisé, Johnson a été déçu, mais n’a demandé qu’une attribution appropriée dans les crédits de la série documentaire. “Quand cela a finalement pris fin, je lui ai dit qu’ils auraient pu filmer Autant en emporte le vent pour tout ce que je me souciais”, dit-il, “sans parler d’une émission de télé-réalité minable mettant en vedette un con maniaque.”

Tiger King a été fait pour ces temps étranges d’auto-isolement. La série a toutes les caractéristiques d’une sensation digne de frénésie: un vrai crime, des décors américains de petite ville et des personnages tellement exagérés qu’ils semblent à peine crédibles. Pourtant, ce qui distingue cette saga en sept parties des succès comme Making A Murderer ou le podcast S-Town, c’est la folie des animaux et des humains. Aux côtés de grands chats de la jungle et d’autres créatures menacées en captivité, le spectacle met en vedette un homme qui se démarque de tous les packs imaginables.

Joe a utilisé les animaux de son parc comme chevaux de Troie pour se faire l’attraction principale. Tout en présidant tous les aspects de ses opérations délabrées, il a engagé le producteur vétéran Rick Kirkham pour le filmer 24/7. Cette séquence a été utilisée pour des mises à jour quotidiennes sur la chaîne YouTube de Joe Exotic TV, dans le but plus large de créer une émission de téléréalité qui plairait sûrement aux fans de Duck Dynasty ou Crikey! C’est The Irwins.

En 2016, Joe a entrepris son coup de pub le plus ambitieux de se présenter aux élections présidentielles («Make America Exotic Again»), gagnant une couverture incrédule de John Oliver. Plus tard, Joe a jeté son dévolu sur une campagne indépendante pour le gouverneur qui comprenait des chars de parade, un programme de légalisation pro-marijuana et des préservatifs de fantaisie. Le compte Twitter du gouverneur de Joe avec son slogan #fixthisshit est un portail direct dans ses visions pour l’avenir.

À ce stade, il est difficile de savoir si Joe est vraiment derrière le complot de destruction de contrat, ou s’il a été encadré par Las Vegas et son passionné de gros chats Jeff Lowe, qui possède maintenant le zoo après l’arrestation d’Exotic. (Bien que tout au long du documentaire, Joe se vante de la façon dont il tuerait Baskin avec les caméras qui tournent, ce qui pourrait jouer une version préemptive de Si je l’ai fait de OJ Simpson si vous croyez qu’il est coupable.) Cependant, le documentaire semble indiquer clairement qu’il est coupable d’autres choses, il a été accusé. Grâce au témoignage de ses employés de longue date du parc, Joe a été reconnu coupable de 17 chefs d’accusation fédéraux de maltraitance envers les animaux, y compris d’élevage de petits, de falsification de documents et d’enterrement de corps de tigre sous le sol de sa propriété. Certaines des séquences les plus bouleversantes du documentaire révèlent qu’il a nourri ses animaux de la viande expirée de Walmart qui était également mangée par des membres du personnel gagnant beaucoup moins que le salaire minimum. Prendre soin des créatures et des personnes qui se trouvaient dans son royaume lui semblait moins important que de conserver l’apparence d’un pays des merveilles de la jungle parfaite.

La vie personnelle de Joe fournit autant d’intrigues de Tiger King que ses crimes présumés. Le documentaire montre que Joe a tenu ses deux maris en laisse courte avec un régime régulier de méthamphétamine. Finlay, très tatoué, et Maldonado de 6’6 ”avaient 19 ans quand ils l’ont rencontré, et leur cérémonie de mariage à trois est un vrai spectacle. Pourtant, ce n’est que le début de leur romance moderne exposée, car ils partagent chaque instant, des pistolets à camouflage rose de Finlay à Maldonado, parcourant le parc en VTT comme un couple Instagram surcompensant. Bien qu’il soit révélé plus tard qu’aucun des deux hommes n’est gay après que Finlay s’est enfui avec la secrétaire enceinte du parc, l’histoire de Maldonado est beaucoup plus tragique. Le longboarder géant amical est aux yeux vitreux dès le moment où il apparaît à l’écran, et sa fin vient quand il se tire accidentellement dans la tête. Les funérailles de Maldonado sont une autre plateforme artistique surréaliste pour Joe, qui interprète une chanson originale que la mère du défunt regarde en larmes. Deux mois plus tard, il épouse un autre jeune homme amoureux des mauvaises herbes et des jeux vidéo nommé Dillon, ajoutant un trait d’union à son nom de famille pour devenir Joe Maldonado-Passage. Ce pourrait être un modèle, mais au moins, Joe est cohérent sur le plan créatif.

Il y a d’innombrables autres personnages dans Tiger King qui auraient pu être au centre de leur propre série. Baskin se décrit comme la «Mère Teresa des grands chats» avec une obsession de sauver des animaux de parcs comme Joe’s et de les placer dans son propre sanctuaire. Bien sûr, elle facture également l’admission des visiteurs pendant que les employés travaillent 24 heures sur 24 sans rémunération. (Dans l’ironie comique la plus large possible, Baskin est allergique aux chats.) Doc Antle, propriétaire du parc Myrtle Beach Safari et mentor de longue date de Joe, aurait été un rôle charnu pour Philip Seymour Hoffman. Demandant aux employés de l’appeler Bhagavan au lieu de son nom de naissance, Kevin, le docteur de la «science mystique» aurait un harem d’épouses dans son organisation culte, T.I.G.E.R.S (The Institute of Greatly Endangered and Rare Species). Joe ne cache pas sa jalousie de l’empire polygame d’Antle et est transparent dans ses tentatives d’imiter.

Les employés du parc animalier de Joe sont une équipe hétéroclite d’une autre bande, mais vous devez lui attribuer le mérite de l’inclusivité. Parmi les contrevenants troublés accueillis dans sa famille, John Reinke, un ancien sauteur à l’élastique professionnel qui conduit maintenant un Hummer avec ses jambes prothétiques, qui sont couvertes de dessins de clowns maléfiques. Pourtant, le personnage le plus captivant est Kelci “Saff” Saffery, une femme hawaïenne qui a perdu son bras à un tigre et a refusé l’option des chirurgies reconstructives ou une prothèse. Elle est fidèlement retournée au parc après seulement cinq jours et, selon LinkedIn, y travaille toujours.

Dans un article du magazine New York de Robert Moor, qui a également dirigé le podcast Joe Exotic, le journaliste explique comment la vie de Joe a pu être une fabrication astucieuse dès le premier jour. Après être devenu chef de police pour les 503 habitants d’Eastvale, au Texas (sortir avec une femme en public tout en explorant la scène du club gay de Dallas), Joe dit qu’il a conduit son croiseur d’un pont pour tenter de mettre fin à ses jours. Cela lui aurait laissé le dos cassé, immobilisé pendant des mois avant de déménager en Floride pour participer à un «programme expérimental de réhabilitation de l’eau salée». Mais les membres de la famille de Joe ne se souviennent pas de l’accident, et son petit ami à l’époque dit qu’ils viennent de faire de la plongée en apnée.

Indépendamment de ce qui l’a vraiment amené en Floride, le voyage a présenté Joe à un ami qui travaillait dans un zoo. Cela a déclenché son amour pour les chats de la jungle et lorsque Joe est retourné au Texas, il a acheté une animalerie avec l’aide de son frère Garold Wayne. Pet Safari a marqué la véritable naissance de Joe Exotic, alors qu’il courtisait de manière performante une clientèle gay avec des t-shirts doggy de couleur arc-en-ciel. À cette époque, Joe a également épousé son premier mari, Brian Rhyne, un autre homme de 19 ans qu’il a rencontré dans un bar de cowboy gay appelé le Round-Up Saloon, des décennies avant le mariage entre deux hommes était légal.

Lorsque Wayne a perdu la vie dans un accident de voiture en 1997, les parents de Joe ont remporté un règlement de la part de l’entreprise de camionnage qui a causé la mort de leur fils. Après quelques discussions sur la meilleure façon d’honorer sa vie, ils ont accepté d’acheter un ranch de chevaux dans l’Oklahoma et de le transformer en Greater Wynnewood Exotic Animal Park. À cette époque, il était connu sous le nom de Garold Wayne Exotic Animal Memorial Park, ou G.W. Zoo pour faire court. Avance rapide de 23 ans et nous arrivons dans le pétrin où se trouve aujourd’hui le suzerain des grands félins.

Après avoir regardé Tiger King et écouté le podcast, les clips de Joe sont le prisme le plus vivant à travers lequel nous pouvons voir l’artiste tel qu’il se voyait. Dans ses chemises en soie à imprimé tigre, ses chapeaux de camionneur et son pantalon en cuir, il devient Chris Gaines sur les amphétamines. Ou peut-être que Chris Dane Owens est une comparaison encore plus appropriée, avec un engagement obsessionnel pour la construction d’un monde fantastique. Que ce soit pour chanter les louanges des motards ou faire venir un rappeur invité pour protester contre les braconniers d’éléphants, Joe a utilisé ces vidéos pour projeter son imagination pour un monde meilleur.

Tout au long du défilement sans fin des téléchargements sur ses multiples chaînes YouTube, Joe présente une poursuite obstinée de la célébrité avec une réticence à être quelqu’un d’autre. Cet état d’esprit peut être simple, mais il soulève des questions primordiales. Ses relations amoureuses et son règne sur l’industrie des parcs animaliers se trouvent-ils s’il les croyait? Peut-on séparer l’art de l’artiste si le créateur lui-même est un projet vivant? Joe Exotic est peut-être un criminel, mais sa sauvagerie captivante jette un puissant sort sur ses amis, ses fans et ses ennemis. Si je suis parfaitement honnête, je suis aussi tombé amoureux de lui.

Jesse Locke est un écrivain dont le travail a paru dans Aquarium Drunkard, Bandcamp Daily et Musicworks Magazine.