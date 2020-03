“Tiger King”: L’histoire derrière la relation de Shaq avec Joe Exotic

Alors que les gens du monde entier sont en quarantaine chez eux en raison de la propagation de la pandémie de coronavirus, le besoin de se distraire de l’horreur du monde réel est à un niveau record. Pour beaucoup de gens, cette distraction est Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, une nouvelle mini-série sur Netflix qui est devenue l’émission la plus vue de la plateforme cette semaine.

Tout ce qui concerne Tiger King est assurément bonkers. Le personnage principal de l’émission est Joe Exotic – un homme de l’Oklahoma qui dirige son propre zoo en bordure de route tout en tirant des armes à feu, en balançant un mulet, en naviguant son mariage avec deux hommes différents, en enregistrant ses propres chansons et vidéos de musique country, produisant une émission de téléréalité en difficulté, et prétendument comploter pour assassiner son rival de longue date. Comme si cela ne suffisait pas, tous les autres personnages de l’orbite de la série sont presque aussi scandaleux qu’Exotic. L’émission présente même un lien sportif, quoique bref et déroutant.

Shaquille O’Neal apparaît seulement 30 minutes après le premier épisode. O’Neal est montré en train de se promener dans G.W. Zoo et tenant des petits tigres. Il donne à Exotic un cri sur Inside the NBA de TNT lors d’une série éliminatoire entre le Thunder et les Warriors et dit “J’ai encore deux tigres”.

Les connaissances et la passion d’O’Neal pour les animaux exotiques, en particulier les tigres, sont assez bien connues, mais son apparition dans la série est encore plus surprenante alors que l’intrigue finit par se fondre dans ses éléments les plus choquants. Dans une apparition en podcast plus tôt cette semaine (environ quatre minutes), O’Neal raconte comment il est venu visiter le zoo et dit qu’il a cessé d’y aller une fois qu’il a découvert les problèmes juridiques qu’Exotic éprouvait.

C’est l’histoire entre O’Neal et Exotic.

O’Neal est apparu dans la série de téléréalité sur Internet d’Exotic

L’une des sous-intrigues de l’émission est le tournage de l’émission Internet d’Exotic – Joe Exotic TV – alors qu’il s’efforce de lancer une émission de téléréalité plus traditionnelle à la télévision. Fondamentalement, tout ce qui se passait dans son zoo a été filmé à cause de cela, y compris la visite d’O’Neal.

Ce clip du 29 mai 2014 a actuellement un peu plus de 7K vues. O’Neal rencontre différents animaux du zoo, pose pour des photos et suggère de renommer un gros chat «Shaq».

O’Neal est même apparu sur la page Instagram du zoo lors de cette visite en 2014:

O’Neal a fait de fréquentes visites au zoo d’Exotic et y a parrainé plusieurs tigres

L’apparition d’O’Neal sur la télévision de Joe Exotic était loin d’être la seule fois où il est allé au parc. Selon Exotic, O’Neal a rendu visite à G.W. Zoo «11 ou 12 fois» sur une période d’une décennie environ.

Exotic a déclaré à une chaîne de télévision locale qu’il ne savait pas qui était O’Neal la première fois qu’il l’a rencontré. Finalement, les deux ont développé une relation amicale.

«Tous les animaux que vous voulez voir. tigres, ligers, petits ligers, lions », a déclaré O’Neal. “Ils ont même eu des poulets et des coqs.”

“Chaque fois, il est de ce côté-ci du monde en train de monter sur la I-35 ou n’importe où, il s’arrête et passe quatre ou cinq heures ici au zoo à jouer avec tous les animaux que nous avons”, a déclaré Joseph Maldonado.

“Vous ne rencontrerez jamais un gars plus grand et plus gentil que Shaq”, a déclaré Exotic à une autre chaîne de télévision. Voici un succès télévisé d’une station de nouvelles locale parlant de la visite d’O’Neal en 2016. Voici un autre segment télévisé d’O’Neal au zoo.

Exotic a déclaré que O’Neal avait parrainé cinq tigres dans le parc, dont un ourson blanc nommé Prince, du nom de l’artiste. Alors que O’Neal a déclaré à la télévision qu’il avait «obtenu deux tigres de plus» du zoo, Exotic a clarifié la signification de ce parrainage:

“Ils paient pour les soins, la facture vétérinaire, la mise en cage et les frais pour les tigres vivent entièrement ici au parc animalier”, a déclaré Maldonado. “Mais le tigre ne quitte jamais le parc animalier.”

“Il les a parrainés et il viendra les voir à tout moment”, a-t-il déclaré.

O’Neal n’était pas fan de tous les animaux, selon Exotic.

“Il n’aime pas vraiment les singes, alors nous le taquinons toujours avec les singes”, a déclaré Maldonado. «Nous venons de recevoir un serpent de 14 pieds samedi. Nous avons finalement réussi à lui faire tenir l’arrière. »

O’Neal aime les tigres

Un article du LA Times de 2001 écrit par J.A. Adande a suivi O’Neal au zoo de Philadelphie alors que ses Lakers affrontaient les 76ers en finale de la NBA. Dans ce document, O’Neal dit qu’il a visité son premier zoo au lycée parce qu’il n’y est jamais allé quand il était enfant. L’histoire comprend cet extrait:

En fait, O’Neal semble déjà bien informé sur le règne animal. Alors qu’ils regardaient un énorme rhinocéros et qu’un ami se demandait si des tigres avaient jamais attaqué des rhinocéros, O’Neal a offert une leçon rapide.

“Les tigres ne sont pas en Afrique”, a-t-il déclaré. “Les tigres sont en Sibérie et en Inde.”

Il y avait aussi une histoire dans les tabloïds de New York sur l’amour d’O’Neal pour les tigres, où il mentionne qu’il avait acheté des tigres 10 ans plus tôt qui vivent dans une ferme à Jacksonville, en Floride, où ils sont pris en charge par un homme connu sous le nom de ” Tiger Dave. “

Shaq sur son achat le plus fou: “J’ai acheté deux tigres blancs, qui m’ont presque tué.”

– SLAM (@SLAMonline) 22 septembre 2015

L’amour d’O’Neal pour les tigres l’a amené à faire le tour d’Exotic avant que la série Netflix ne le rende tristement célèbre. Lors de sa récente apparition dans un podcast, O’Neal a déclaré qu’il avait regardé la série de façon excessive et qu’il avait apprécié.

À un moment de la série, Exotic se présente à la présidence des États-Unis en 2016. O’Neal lui a même donné son aval à une chaîne de télévision locale:

«Voici le sénateur Shaquille O’Neal, et je soutiens Joe Exotic à la présidence.»