Tiger Woods dévoile le menu du dîner des champions champions (avec des milkshakes?)

Il est temps pour l’une des choses les plus amusantes de The Masters: le menu du dîner des champions a été principalement révélé par le gagnant de 2019, Tiger Woods.

Ces dernières années, nous avons vu des offres incroyables. Patrick Reed a servi le ribeye comme plat principal avec des accompagnements impressionnants (crème brûlée au maïs, macaroni au fromage, épinards à la crème et brocoli cuit à la vapeur) en 2019. Dans ce même billet lié à ce qui précède, j’ai cité le dîner de Woods en 1998 qui avait des hamburgers au fromage, des sandwichs au poulet , frites et… milkshakes! C’était un menu simple mais bon.

Il s’avère que Woods pourrait ramener des secousses pour une très bonne raison. Via Golfweek, voici ce qu’il a dit aux reportages de mardi:

“Je suis en train de débattre de l’opportunité ou non d’avoir des laits frappés comme desserts, car c’était l’un des plus beaux souvenirs de voir Gene Sarazen et Sam Snead avoir des laits frappés ce soir-là en 98.”

Le reste du menu: des fajitas au steak et au poulet et «des sushis et des sashimis sur le pont». Un tas d’offres solides tout autour, surtout s’il y a des milkshakes.

.