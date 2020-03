Tiger Woods entre dans le Hall of Fame

.

Journal La Jornada

Jeudi 12 mars 2020, p. a11

Miami. L’American Tiger Woods, vainqueur de 15 tournois majeurs, sera intronisé au Temple de la renommée mondiale du golf, a annoncé hier la PGA. Cette réalisation est la plus haute reconnaissance pour ne jamais abandonner et passer à autre chose, a ajouté la légende de 44 ans. Woods était parmi les 10 candidats nommés en mars pour la classe Hall de 2021, située à St. Augustine, en Floride. Ses 93 victoires mondiales incluent un record de 82 titres du PGA Tour, plus 15 tournois du Grand Chelem.

