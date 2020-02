Tiger Woods frappe «Kobe Bryant» lors du Genesis Open

Tiger Woods a frappé un coup de “Kobe Bryant” à l’Open de Genesis cette semaine.

Woods n’était qu’un des nombreux golfeurs qui ont trouvé une façon unique d’honorer Bryant au Riviera Country Club jeudi lors du Genesis Invitational.

On sait que Woods et Bryant étaient des amis extrêmement proches. Plusieurs membres de l’équipe de Woods ont refusé de l’informer de la mort de Bryant le jour où il s’est produit parce qu’il jouait et ils savaient l’impact que cela aurait sur lui.

Quand ils l’ont finalement informé du décès de Bryant, cela a secoué le golfeur vétéran.

La semaine dernière, Woods a honoré son ami de la manière la plus spéciale.

Woods a cardé un aigle sur le premier trou de la journée jeudi en raison d’un putt intéressant. Le putt en question mesurait 24 pieds et huit pouces de long. Bryant, bien sûr, portait les numéros 24 et 8 au cours de sa carrière NBA.

Woods a décrit l’incident comme “ironique” et a admis qu’il “ne savait pas qu’il avait mis tant de temps”.

Premier putt de la semaine pour @TigerWoods.

24 pieds, 8 pouces pour l’aigle.

Pour Kobe. 🏀pic.twitter.com / cD0tdqTa41

– Golf Channel (@GolfChannel) 13 février 2020

Bryant, 41 ans, est décédé dans un accident d’hélicoptère aux côtés de sa fille de 13 ans, Gianna, et de sept autres personnes fin janvier.

“Peu importe ce que nous faisons, je pense que pendant un certain temps, nous allons toujours nous souvenir de Kobe et de ce qu’il voulait dire, en particulier ici à SoCal et dans le monde du sport dans son ensemble”, a déclaré Woods.

“Très ironique qu’il se trouve qu’il y avait ces chiffres sur ces trous et ces mesures exactes.”

Woods est à la recherche d’une victoire cette semaine après une solide performance jeudi à l’Open de Genesis.

À la fin de la journée, personne n’a aimé gagner plus que Bryant. Donc, si Woods veut vraiment honorer son ami de la meilleure façon possible, repartir avec une victoire le week-end prochain est absolument le moyen de le faire.

