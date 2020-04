Tiger Woods, Phil Mickelson, Tom Brady et Peyton Manning s’affronteront

Ce que nous espérions tous il y a quelques semaines va maintenant se produire – Tiger Woods et Phil Mickelson vont à nouveau s’affronter dans un match spécial et se joindront à eux Tom Brady et Peyton Manning.

Zut. Oui.

Ce sera un match à deux avec un rapport de Darren Rovell disant que Tiger et Peyton feront face à Phil et Brady. Je préférerais que les deux GOAT – Tiger et Brady – soient associés, mais peu importe, je suis tellement heureux que cela semble se produire.

Aucune date ni cours n’a été nommé pour cet événement, mais cela se produira en mai et sera diffusé sur TNT. Tous les profits et dons iront aux fonds de secours COVID-19.

Voici plus de détails du rapport de Rovell:

Un porte-parole de Turner Sports a confirmé à The Action Network que le match sera diffusé en direct sur TNT avec du contenu sur Bleacher Report. La date exacte n’est pas claire, mais les rumeurs font état du 15 mai et du 24 mai. Tous les profits de l’événement iront à COVID-19. L’affrontement serait Tiger et Peyton, tous deux porte-parole de Nike, contre Phil et Brady. Il s’appellera «The Match: Champions for Charity», selon des sources. Un responsable de la PGA TOUR a déclaré à Jason Sobel, de The Action Network, que Tiger et Phil devraient recevoir un «formulaire de sortie pour pouvoir jouer un événement télévisé ou diffusé en streaming aux États-Unis». Un responsable de TOUR a déclaré à Sobel: “Nous sommes toujours en discussion sur un certain nombre de points, notamment celui d’assurer la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans l’événement.”

Phil est prêt pour cela:

Twitter a eu des réactions:

