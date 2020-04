Tiger Woods Talks Coronavirus – Match 7

Tiger Woods pourparlers Coronavirus

Tiger Woods pourparlers Coronavirus

Tiger Woods a récemment parlé du coronavirus. Plus précisément, il a parlé de l’impact du coronavirus sur son jeu cette année et de tous les plans qu’il avait pour l’avenir.

«Je m’entraînais et je me préparais inconsciemment; Je ne savais pas que je me préparais », a déclaré Woods.

«Je voulais juste sortir, m’amuser, frapper quelques balles et sortir de la maison. Mais c’est incroyable. Je le fais depuis si longtemps que les choses ont commencé à se rejoindre; Je commençais à culminer.

«Nous essayons d’atteindre un pic quatre fois par an; et je sais que le tournoi a été reporté, pas avant novembre – mais pour une raison ou une autre, je n’étais pas encore au sommet. “

Woods cherchera à rebondir fort dès le retour du golf.

En relation: NFL Mock Draft 2020: la grande faiblesse de Joe Burrow