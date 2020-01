Tigres, Eagles et Lions pour avoir défini le finaliste dominicain du baseball

15 janvier 2020, 8:24 Saint-Domingue, 15 janvier (Prensa Latina) Les équipes des Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas et Leones de Escogido définiront aujourd’hui le dernier jour de la Ligue dominicaine de baseball, le compagnon des Toros del Este Dans la grande finale.

Les chats sont à quatre matchs des leaders tandis que les Eagles et les Lions les traquent à cinq, et en l’état actuel des choses, même une triple égalité peut se produire ce mercredi, ce qui obligerait à faire un match supplémentaire.

Dans les matchs de mardi, Toros a battu les Tigers 7-3. Anthony Carter a gagné (3-0) et chargé de l’inverse Esmil Rogers (0-1).

Les plus marquants de l’offensive ont été, pour les toreros, Christian Betancourt qui a frappé 3-2 et pour les Soito Brigers Tigers 4-2 avec deux entraînements.

De leur côté, les Lions ont battu les Eagles 9-4 dans un match qui s’est arrêté pendant environ 50 minutes à cause de la pluie.

Le lanceur gagnant était le partant David Kubiak (2-1) et a perdu Javier Solano (0-1).

Gustavo Núñez, 5-2 avec un home run, un double, trois poussées et une marque par l’écarlate et Rangel Ravelo 3-1 également avec un circuit, marqué, remorqué et transféré par les rapaces, étaient le bois en main exceptionnel.

