Tim Tebow a frappé un home run d’entraînement au printemps avec un releveur MLB

** Se lève, prend une profonde inspiration **

TEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEBBBBBBBBBBOWWWWWWWWWW!

C’est vrai, Tim Tebow est toujours membre de l’organisation des Mets de New York, et l’ancien quart-arrière de la NFL a fait quelque chose mardi qu’il n’a jamais fait pendant qu’il était dans le camp de la ligue avec la franchise: il a enregistré un coup sûr supplémentaire, un double homer off Alex Wilson, releveur des Detroit Tigers.

C’est un gros problème! Wilson a une MPM de 3,44 en carrière! Et comme je l’ai dit, les Mets l’ont dans le mélange au camp de la grande ligue, donc il joue aux côtés des membres de l’équipe qui seront dans les Majors à la fin de l’entraînement au printemps.

Vérifiez cette chose:

Tout n’a pas été parfait pour Tebow. Il a reçu beaucoup de critiques sur Twitter pour cet horrible itinéraire sur un ballon qui était un coup de circuit:

Et cet effort défensif n’était pas génial:

Je vais vous donner la ligne que je donne toujours à propos de Tebow: il est une inspiration. Le gars ne finira peut-être pas par devenir un club de grande ligue, mais le fait qu’il frappe à domicile échappe à de vrais releveurs de MLB est incroyable.

