Tim Tebow trébuche, tombe en essayant d’attraper le ballon

Tim Tebow essaie toujours de faire une carrière de baseball et joue toujours pour l’organisation des Mets de New York. Et le vainqueur du trophée Heisman 2007 a en fait eu un gros point culminant plus tôt cette semaine quand il a frappé un circuit de deux points au large des Tigers de Detroit pour son premier coup sûr supplémentaire au camp des ligues majeures.

Mais plus tard cette semaine, la défense de Tebow – qui a connu des hauts et des bas au cours de ses quatre années avec l’organisation des Mets – a vraiment pris une tournure embarrassante pour le pire, résultant en un jeu qu’il veut sûrement récupérer.

Vendredi, à Port St. Lucie, en Floride, lors de la victoire 3-2 des Mets sur les Cardinals de St. Louis, une neuvième manche de Max Schrock à Tebow dans le champ gauche semblait mettre fin au match.

Et puis c’est arrivé à l’ancien quart-arrière de la NFL…

Bien que les lacets droits de Tebow ne soient pas liés sur ce jeu, il n’est pas clair s’il a trébuché sur les lacets ou simplement sur ses propres pieds. Mais ce n’est pas génial. (Il est également allé 0 pour 2 vendredi.)

Schrock a doublé, mais les Mets ont mis fin au match lorsque le prochain frappeur, Edmundo Sosa, s’est envolé vers la droite.

Tebow a signé un contrat de ligue mineure avec les Mets en septembre 2016, mais malgré l’entraînement printanier participant, il n’a pas encore atteint les majors. Des jeux comme sa gaffe de vendredi n’aident probablement pas son cas, et ni l’un ni l’autre:

Mais bon, les fans l’aiment toujours.

.