Timberwolves publie une mise à jour sur les blessures à Karl-Anthony Towns

Les Timberwolves ont publié une mise à jour des blessures de Karl-Anthony Towns cette semaine. Il sera mis à l’écart pendant au moins deux semaines.

Avant cette saison, beaucoup s’attendaient à ce que ce soit l’année où les villes ont vraiment éclaté.

Sur le papier, il possède toutes les compétences nécessaires pour réussir. De plus, sans la distraction de Jimmy Butler qui s’en prend à lui, beaucoup de gens pensaient qu’il aurait enfin l’occasion de percer et de devenir un joueur d’élite.

Malheureusement, cela ne s’est pas produit. Le Minnesota a connu des difficultés tout au long de la saison et Towns a été gêné par des blessures.

Les Wolves ont actuellement une fiche de 16-38 contre 54 matchs, ce qui est le deuxième pire de la Conférence Ouest derrière seulement les Golden State Warriors.

Bien que Towns connaisse une excellente année statistique avec 26,5 points et 10,8 rebonds par match, elle n’a pas été particulièrement marquante.

Selon l’initié de l’Athletic NBA, Shams Charania, Towns sera forcé de ne pas agir pendant deux semaines en raison d’une fracture du poignet gauche. Sans Towns, le Minnesota n’a remporté que six matchs tout au long de la saison.

Karl Anthony-Towns du Minnesota a un poignet gauche fracturé et sera absent au moins deux semaines.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 21 février 2020

Après que les Timberwolves soient sortis et aient acquis D’Angelo Russell juste avant la date limite du commerce, il y avait un certain espoir que les fans pourraient le voir et Towns faire équipe le plus tôt possible.

Malheureusement, ces plans doivent être mis sur la glace.

Peu importe quand Towns reviendra et à quoi il ressemblera, cette saison sera clairement quelque chose d’un buste pour les Timberwolves. Cela reflète très mal Towns en tant que superstar de la franchise, étant donné qu’il en est à sa cinquième année en tant que pro.

Des mises à jour supplémentaires sur la santé de Towns devraient être publiées dans les prochaines semaines, mais il est évident que l’équipe doit se préparer à jouer sans lui, du moins pour sa dernière séquence de jeux à venir.

