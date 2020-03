Timberwolves star Towns: “Ma mère est dans le coma, le coronavirus est mortel”

Karl-Anthony Townsétoile de la Minnesota Timberwolves de la NBA, a expliqué que sa mère se bat COVID-19 et il est dans le coma, dans une tentative de sensibilisation à la menace que représente la maladie. Dans une vidéo de près de six minutes téléchargée sur ses réseaux sociaux, le centre a expliqué que sa mère avait été diagnostiquée coronavirus après être allé à l’hôpital au début de la semaine dernière. Plus tard, elle a commencé à se sentir pire et a fait de la fièvre, elle a donc dû être connectée à un respirateur artificiel et plus tard un coma induit a dû être appliqué.

«J’ai fait cette vidéo pour que les gens en comprennent la gravité. La maladie est réelle et ne peut pas être prise à la légère (…) C’est une maladie mortelle », a déclaré Towns, dont la voix est coupée d’émotion à divers moments de la vidéo.

NOUS POUVONS BATTRE CELA, MAIS C’EST SÉRIEUX ET NOUS DEVONS PRENDRE TOUTES LES PRÉCAUTIONS. https://t.co/zxMqVB9AWk via @YouTube

– Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) 25 mars 2020

Le All-Star Center, numéro un du repêchage NBA en 2015, a appelé la population à se conformer à toutes les recommandations Afin de prévenir la propagation de la pandémie, à commencer par rester à la maison, mais a également averti que plus de matériel et de soutien sont nécessaires pour les médecins confrontés à l’urgence.

Villes, 24, Il est l’un des joueurs de la NBA à avoir contribué financièrement à la réponse à COVID-19 aux États-Unis. Dans son cas, il s’agissait d’un don de 100 000 $ à la Mayo Clinic pour améliorer les tests de détection du nouveau coronavirus.

Près de 800 personnes sont mortes à ce jour du coronavirus aux États-Unis., qui enregistre plus de 55 000 cas confirmés, le troisième chiffre le plus élevé au monde après la Chine et l’Italie. Cependant, le président Donald Trump a annoncé qu’il souhaitait assouplir les mesures qui ont été prises dans le pays pour promouvoir l’isolement de la population et prévenir les contagions en les considérant comme exagérées, et a averti qu’il avait l’intention de relancer l’économie dans les trois semaines.