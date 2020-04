Timm Klose de Norwich City partage accidentellement l’histoire Instagram avec l’onglet Pornhub ouvert sur son ordinateur portable

Le verrouillage du coronavirus a causé des ravages à travers le monde, le sport n’y faisant pas exception.

Tout comme le reste d’entre nous, les footballeurs ont beaucoup plus de temps libre et, par conséquent, beaucoup s’engagent plus que jamais avec les fans via les réseaux sociaux.

Timm Klose a toujours été présent pour Norwich cette saison

L’un de ces membres est le défenseur de Norwich City, Timm Klose, bien que nous sentions qu’il a partagé un peu trop d’informations sur son histoire Instagram mercredi.

Kloss a partagé une photo de lui regardant un programme sur Netflix, mais sans le savoir (nous présumons) avait un onglet ouvert sur le site Web pour adultes PornHub sur son ordinateur portable – un Apple MacBook chic.

Les fans des Canaries n’ont pas manqué un tour et ont rapidement fait une référence légère au visionnement personnel de 31 ans.

“Timm Klose se tient occupé sans football”, a plaisanté @DoodyBCFC, tandis que @CastCanary a écrit “On dirait que Timm Klose aime le verrouillage” accompagné d’un emoji riant.

Klose, qui est à Carrow Road depuis 2016, a disputé 36 matchs toutes compétitions confondues avec les hommes de Daniel Farke cette saison.

Ils se situent actuellement à six points de la fin de la Premier League, mais on ne sait toujours pas quand ou si la saison peut reprendre en raison de la pire crise sanitaire nationale du Royaume-Uni en une génération.

.