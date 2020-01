Tirage au sort des quarts de finale de la Copa del Rey en direct

12:15. Il convient de noter que le Mirandés, le seul survivant mineur, jouera oui ou oui à Anduva, comme cela s’est produit jusqu’à présent dans les phases précédentes. Le groupe de plus petite catégorie conteste la rencontre à domicile. Ainsi, il a vaincu jusqu’à présent Celtic of Vigo (2-1) et Séville (3-1).

12:10 Déjà sans conditions, vous pouvez donner à ces quarts de finale un Classique entre Real Madrid et Barcelone L’ordre d’extraction des balles déterminera quelle étape définira la passe en demi-finale.

12:05. Les sept ensembles d’élite sont Real Madrid, Barcelone, Valence, Real Sociedad, Athletic de Bilbao, Villarreal et Granada. Les grandes absences dans cette phase sont celles des susdites Séville et quel était celui de Athlète de Madrid, qui a chuté lors de la phase précédente. Ce nouveau modèle de parti unique facilite les surprises.

12:02. La Soccer City de Las Rozas accueille cette tombola du Copa del Rey dans lequel il n’y a déjà que huit classées: sept équipes de première division et un seul deuxième club, le Mirandés qui a renversé Séville à Anduva.

12:00. Bonsoir! Bienvenue à nouveau dans ce Tirage de la Coupe du Roi dans lequel les huit survivants seront encadrés pour ces quarts de finale, le dernier qualificatif en un tour dans ce nouveau format de la compétition qui a Fédération royale espagnole de football.