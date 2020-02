Tissu historique dans le Camp Nou avant le Barça-Eibar criant “Bartomeu, démission !!!”

Le passe-temps de Barcelone Il a montré sa colère face à ce qui s’est passé ces derniers jours avec Barçagate montrant des mouchoirs et criant “Bartomeu, démission!” dans les prolégomènes de la rencontre qui a fait face aux azulgranas et à Eibar dans le Camp Nou. Le président de l’entité catalane vivez vos heures les plus compliquées.

En effet, après une réunion tenue vendredi, plusieurs membres du conseil d’administration du club culé ils ont fait pression sur Josep María Bartomeu pour déclencher immédiatement les élections après que le SER a découvert que l’entité avait engagé les services d’une entreprise pour louer le président et salir l’image de Gerard Piqué ou Leo Messi, entre autres.

Barcelone cil a traité les services d’une entreprise pour salir l’image de différents personnages dans les réseaux sociaux, qui comprend des joueurs de l’équipe actuelle de Blaugrana et des concurrents à la présidence de Josep Maria Bartomeu, afin de nettoyer l’image de Mandamás Culé. Parmi eux, Gerard Piqué, Leo Messi et son épouse, Xavi ou encore Pep Guardiola.

La société embauchée par l’entité Blaugrana est I3 Ventures, auxquels sont attribués les comptes Twitter et Facebook, afin de générer une opinion négative qui tache la figure des individus en question.

Au Camp Nou il n’y a pas eu de lavage depuis 2007, après que Betis a égalé dans les dernières minutes une rencontre qui a fait perdre à Barcelone ce titre au Real Madrid.