Toby Alderweireld choqué par la réaction qu’il a reçue des écoliers lors d’une visite dans la communauté, alors que le défenseur de Tottenham salue “l’incroyable homme manager” Jose Mourinho

Les footballeurs en herbe aspirent à devenir un jour des professionnels eux-mêmes, dont beaucoup considèrent les plus grands noms du football comme leurs héros.

Alors que le défenseur de Tottenham, Toby Alderweireld, apprécie ces sentiments à son sujet, le Belge insiste sur le fait qu’il n’est pas une «grande star».

Le défenseur de Tottenham, Toby Alderweireld, est très axé sur la famille

Des écoliers jubilatoires ont prouvé le contraire en effectuant une visite surprise à l’école primaire Crowland de Tottenham pour lancer un concours de poésie plus tôt cette semaine.

Alderweireld, limité à 98 reprises par son pays, a admis qu’il avait été surpris par leur réaction face à lui lorsqu’il est entré dans la salle de classe. Il est, après tout, habitué à jouer devant des foules bruyantes chaque week-end.

“Pour moi, c’est toujours étrange de voir des gens réagir comme ça quand ils me voient”, a-t-il déclaré au Sun. «Je ne me considère pas comme une grande star ou quelque chose comme ça.

«C’est étrange et agréable quand les gens sont toujours heureux de vous voir.

«Je ne suis pas un gros problème. Je ne me vois pas comme une sorte de superstar, donc ça vous rend fier de savoir que vous inspirez les gens, en particulier les enfants. “

Nous avons passé un moment incroyable à visiter une session Writing Stars à l’école primaire Crowland cet après-midi! C’était super de voir tous les rires, l’amour et le travail acharné des enfants. Continuez votre bon travail! Merci de m’avoir invité TH #THFC pic.twitter.com/CwtOmgdmlG

– Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) 27 février 2020

La famille a toujours été un point fort de la vie d’Alderweireld, le défenseur ayant grandi dans une famille ouvrière à Anvers.

“Notre mentalité est toujours d’être terre à terre et de travailler dur”, a-t-il expliqué.

«Ma mère est restée à la maison et s’est occupée de moi et de mes deux frères, tandis que mon père travaillait dans l’industrie chimique et avait toujours deux emplois.

“Donc en fait, ma mère était toujours là et mon père n’était pas là, il était toujours au travail pour subvenir à nos besoins. Cette façon de vivre et de travailler dur est tout ce que je sais.

«Est-ce que ça me fait apprécier ce que j’ai maintenant? Bien sûr.”

Alderweireld, qui a 31 ans lundi, est récemment devenu père pour la deuxième fois lorsque sa femme, Shani, a donné naissance à Jace.

Alderweireld est un grand fan des compétences managériales de Jose Mourinho

Sur le terrain, les choses vont également bien pour Alderweireld qui, pendant une longue période, avait l’air de sortir du club après 18 mois mouvementés.

Le limogeage de Mauricio Pochettino et la nomination ultérieure de Jose Mourinho en novembre se sont avérés être un tournant décisif pour l’avenir du Belge à Spurs.

Quelques semaines à peine après l’arrivée du Special One dans le nord de Londres, Alderweireld avait mis au point un nouvel accord de trois ans et demi à Tottenham.

Alors, qu’en est-il de Mourinho qui le distingue des autres managers?

“Pour moi, Jose Mourinho est un gestionnaire de personnes incroyable, quelqu’un que vous voulez parcourir huit heures de route pour jouer un dimanche après la naissance de votre fils”, a déclaré Alderweireld au Daily Mail.

“C’est le sentiment que vous ressentez, le sentiment que j’ai pour lui. Tu ne veux pas le décevoir.

«Avec un deuxième enfant sur le chemin, je voulais juste rester et quand le nouveau manager est arrivé, il m’a simplement demandé si je voulais signer.

«Après cela, le processus est allé un peu plus vite parce qu’il a fait certaines choses.

«Je ne sais pas quelles étaient les tactiques du club. Mais quand Jose est arrivé, ça a bougé un peu plus vite. »

Toby Alderweireld a visité l’école primaire Crowland de Tottenham pour encourager les inscriptions au concours de poésie Premier League Writing Stars de cette année.

