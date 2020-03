Todd Gurley répond aux béliers le libérant, signant avec les faucons

Todd Gurley a récemment répondu à la décision des Rams de Los Angeles de le libérer. Pour ce que cela vaut, cependant, il ne semble pas trop divisé à ce sujet.

“Je ne l’ai pas vu venir, mais évidemment j’ai vu le processus au fil des ans, donc je comprends l’entreprise et je comprends comment ça se passe”, a déclaré Gurley.

“Mais je suis aussi le même type de personne comme quand quelqu’un d’autre se fait couper, je plaisante avec eux. Je ne peux donc pas me fâcher si quelqu’un me plaisante. Je plaisante sur moi tout le temps. Si vous me connaissiez, vous savez que c’est moi. Et ce ne sont que des blagues. C’est une vérité pour chaque petite blague.

“Mais je m’amuse encore avec ça. Et c’est la seule chose que je puisse faire. Coincé dans la maison toute la journée. Je sais que les gens boivent et s’amusent, donc je vais m’amuser avec vous. “

Étant donné la jeunesse de Gurley, il sera intéressant de voir s’il sera en mesure de remettre sa carrière sur les rails avec les Dolphins la saison prochaine.

