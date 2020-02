Toko Ekambi ne regrette pas d’avoir signé pour Villarreal

L’attaquant, qui dans le marché d’hiver a changé le sous-marin jaune pour le Lyon Olympique, a expliqué la raison de ce changement. Selon Toko Ekambi, ni regrette d’avoir signé en son temps par le Villarreal, et sa difficile adaptation à la langue n’a rien à voir avec son départ.

“Je n’étais pas désorienté par la langue. Je suis vraiment satisfait de mon expérience là-bas, j’ai joué de grands matchs et participé à la Ligue Europa jusqu’aux quarts de finale. Si je devais le refaire, je le referais. C’est parce que Lyon voulait que je vienne renforcer ses effectifs en janvier. Sinon, je ne serais pas parti », a déclaré Toko Ekambi dans une interview pour Le Progrès.

Le départ de Toko Ekambi de Villarreal

L’équipe jaune, qui avait initialement évoqué la clause de résiliation de l’attaquant dans l’intérêt de l’équipe de France, a finalement cédé au joueur en échange de 4 millions Euro au club français. Lyon Olympique peut signer Toko Ekambi pour 11,5 millions, auxquels quatre autres pourraient être ajoutés en fonction des objectifs. En outre, l’équipe de Castellón conservera 50% de ses droits au cas où le Lyon décidez d’acheter puis de transférer à Ekambi.

Dans la même ligne que Toko EkambiJavi Calleja a déclaré ce qui suit lorsque son départ de Villarreal était proche: «Il a été un professionnel et a reçu une belle offre qui le convainc. Autant vous voulez retenir quelqu’un, si la tête est ailleurs, il vaut mieux trouver une solution pour tout le monde et penser au bien de l’équipe. Celui qui est doit être à 100% et engagé. “