Tokyo prévoit d’utiliser le village olympique comme hôpital

▲ La Villa est toujours en construction et abritera plus de 15 mille athlètes.Photo .

Ap

Journal La Jornada

Samedi 4 avril 2020, p. a11

Tokyo. Le village olympique en construction pour les Jeux de Tokyo pourrait être utilisé comme hôpital temporaire pour les personnes infectées par Covid-19.

Le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, a évoqué la possibilité d’occuper l’immense complexe de logements de la baie de Tokyo, qui abritera jusqu’à 11 000 athlètes olympiques et 4 400 paralympiques et personnel d’assistance pendant les Jeux l’an prochain.

Le complexe, qui comprendra 24 bâtiments, devrait rester vacant une fois les Jeux reportés de 16 mois.

Koike a déclaré que le village olympique était l’une des options, mais qu’il n’est pas encore terminé. Nous parlons de lieux disponibles même aujourd’hui ou demain et évaluons la possibilité une par une.

Une autre alternative, a déclaré Koike, est que le gouvernement de la ville de Tokyo achète un hôtel pour admettre des patients.

Jeudi, le Japon avait signalé près de 3 300 cas de coronavirus et 74 décès, selon le ministre de la Santé. Tokyo a signalé 97 nouveaux cas jeudi alors que les autorités recherchaient plus de lits dans la capitale au milieu d’un nombre croissant.

Chez la plupart des gens, Covid-19 provoque des symptômes légers à modérés qui disparaissent en deux à trois semaines. Chez certaines personnes, en particulier les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents, cela peut entraîner des maladies plus graves, telles que la pneumonie et même la mort.

Les 5 600 unités du village olympique seront rénovées après les Jeux et vendues. Près d’un millier d’entre elles sont actuellement en vente ou ont déjà été achetées. On s’attend à ce qu’ils commencent à être occupés en tant que zone résidentielle à partir de 2023, et les prix des appartements se situent entre 500 et deux millions de dollars.

Le village olympique est une joint-venture entre 10 entreprises de construction et les autorités de la ville de Tokyo.

Pendant ce temps, deux tournois de sumo prévus pour mai et juillet ont été reportés en raison de la pandémie, a annoncé la fédération japonaise de discipline.

Le gouvernement japonais a demandé aux fédérations sportives de se préparer à annuler ou reporter des compétitions qui attirent un large public, suite au report à 2021 des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo.

.