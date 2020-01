Tom Brady a envoyé les fans de la NFL dans une frénésie avec un tweet follement cryptique

De la même manière que nous devrions nous attendre pour les prochains mois, le cycle de nouvelles de la NFL était plein de spéculations sur l’avenir de Tom Brady.

Juste jeudi, il y avait des rumeurs non confirmées (et non enregistrées) selon lesquelles Brady avait acheté une maison à Las Vegas. Ensuite, il a été rapporté que Brady a vérifié les écoles préparatoires de la région de Nashville avec son fils. Avec ces signes pointant théoriquement vers la sortie de Brady de la Nouvelle-Angleterre, le quart-arrière des Patriots lui-même a pris le relais.

Sorti de nulle part, Brady a posté sur Twitter une photo cryptée non légendée qui le montrait apparemment marchant vers le terrain du Gillette Stadium. La photo, qui était en noir et blanc, aurait pu signifier n’importe quoi… ou rien du tout.

Alors, bien sûr, les fans de la NFL se sont déchaînés avec des spéculations sur le tweet. Sérieusement, QUE SIGNIFIE?!

Cela est clair: Brady profite de toute notre incertitude.

