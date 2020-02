Tom Brady a eu une réponse emoji au texte de Ben Affleck sur l’avenir de la NFL

En ce qui concerne les icônes du sport de Boston, il n’est pas plus gros que Tom Brady. Et ce statut de star du sport par excellence de Boston a une valeur de croisement décente dans le monde des célébrités locales de Boston comme Ben Affleck, Matt Damon et Mark Wahlberg. Cela pourrait être – au moins temporairement – prenant fin avec l’imminente agence libre de Brady.

Mais juste parce que Brady frappe un terrain de golf avec Affleck, cela ne signifie pas que le quart-arrière de longue date des Patriots est prêt à donner des indices sur ses futurs plans dans la NFL.

Affleck a fait ses rondes médiatiques avec ESPN mardi pour promouvoir son prochain film, The Way Back, et tout en parlant sur le plateau avec Get Up, Affleck a révélé que lui et Damon ont essayé d’obtenir le scoop sur l’agence libre de Brady.

Brady n’était pas vraiment utile.

Affleck a déclaré:

“Matt et moi lui avons envoyé un texto,” Quel est le problème? Vous partez ou vous restez? “Et voici ce que nous avons récupéré … un emoji.”

C’était le haussement d’emoji…

Je dois dire qu’une partie de moi apprécie que Brady ait répondu à une question sur une décision qui change la vie – et franchement, change de ligue – avec un seul emoji haussant les épaules. Il aurait pu ignorer le texte, mais la réponse emoji est le côté ludique que nous attendons de la présence numérique de Brady.

Bon effort, cependant, Ben et Matt. Ça ne pouvait pas faire de mal de demander.

