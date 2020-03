Tom Brady a reçu un texte drôle de sa mère lors du marathon d’ESPN sur QB

Les jours de Tom Brady avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont pris fin officiellement cette semaine quand il a dit au revoir à la franchise qu’il avait appelée chez lui pendant 20 ans et est devenu membre des Buccaneers de Tampa Bay.

Sans sport à cause du coronavirus, ESPN célèbre la course du QB avec les Patriots en montrant aujourd’hui un marathon Brady de 7 heures avec ses plus grands matchs et ses meilleurs moments.

La mère de Brady, Galynn, a apparemment attrapé une partie du marathon et livré un excellent DM à son fils GOAT, en disant: “Je pense qu’ils pensent que vous avez pris votre retraite.”

Brady a partagé ce grand texte sur son histoire Instagram:

Trop bon.

