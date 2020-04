Tom Brady a soutenu avoir “les meilleures années de sa carrière” avec les Buccaneers de Tampa Bay après le départ des Patriots de la Nouvelle-Angleterre par Donovan McNabb

La légende des Eagles de Philadelphie Donovan McNabb pense que Tom Brady peut avoir les trois meilleures années de sa carrière avec les Buccaneers de Tampa Bay.

Brady a quitté les New England Patriots le mois dernier après deux décennies à Foxborough pour rejoindre les Buccs.

. – .

Tom Brady a quitté les New England Patriots après 20 ans dans l’équipe

L’athlète de 43 ans a remporté six Super Bowls avec les Patriots au cours d’une illustre carrière qui l’a vu s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais joué.

Le quart-arrière en a choqué beaucoup, dont McNabb, lorsqu’il a rejoint Tampa Bay, mais pense qu’il peut s’amuser en Floride.

Il a déclaré à talkSPORT: «Ce fut un événement choquant. Je ne m’attendais pas à ça. Je l’ai regardé, surtout en tant que point d’atterrissage d’agent libre pour Tom, je pensais que les facteurs clés seraient une équipe qui n’était peut-être qu’à une ou deux pièces et je ne pensais pas que les Buccaneers de Tampa Bay étaient dans cette catégorie.

«Comprendre Bruce Arians et sa relation avec les quarts de la ligue et le respect qu’il a reçu, je le comprends.

. – .

Tom Brady est maintenant un boucanier de Tampa Bay

«Tom voulait juste s’éloigner de la Nouvelle-Angleterre et s’établir où nous pouvons nous concentrer uniquement sur Tom et non sur la relation entre Tom et Belichick.

«Qui sait si ce sera un, deux ou trois ans? Mais ce sera, je pense, s’il est capable d’y rester trois ans, les trois meilleures années de sa carrière. Même s’il a remporté six Super Bowls et de nombreux championnats de l’AFC.

«Vous avez la chance de voir différentes choses, votre famille commence à se mettre à l’aise. Le temps est toujours bon en Floride. Il passera probablement un peu plus de temps sur les plages avec ses enfants et sa femme. Il va simplement profiter et se délecter de ce moment. “

La star de la NFL Baker Mayfield dit que la saison dernière a été la pire qu’il ait jamais jouée

McNabb pense également que cela pourrait prendre un peu de temps à Brady pour s’adapter à Tampa Bay, car l’entraîneur-chef fait les choses un peu différemment de Bill Belichick.

Il a déclaré: «Bruce Arians a un type d’approche différent. Il adore récupérer le ballon sur le terrain. Pour Tom, ce sera l’occasion pour lui de montrer sa force de bras à 43 ans. Pour nous tous de 43 ans, nous avons toujours cette force de bras, nous n’avons peut-être pas le bas du corps et les jambes, mais nous pouvons toujours obtenir le ballon sur le terrain.

«Il a également de précieux récepteurs larges et des extrémités étroites. Au moins du point de vue des armes, il arrive et a de l’aide. La ligne offensive qu’ils devront consolider et nous devrons voir comment ils rebondissent les uns sur les autres, en termes de Tom Brady et Bruce Arians.

«Bruce va maintenant prendre du recul et passer en revue certaines des choses que les Patriots ont faites qui ont fait le succès de Tom, puis ajouter ses propres rides. Ce sera intéressant cette année. »

McNabb était un quart-arrière pris au deuxième rang du repêchage de la NFL en 1999 et est devenu une légende pour les Eagles.

Il les a conduits à cinq matchs du championnat NFC et au Super Bowl 39, où ils ont perdu contre les Patriots de Brady.

Il y a beaucoup de quarts dans le projet de 2020 qui devraient être sélectionnés tôt et McNabb a expliqué quelles attentes cela entraîne.

Il a dit: «Ça va être beaucoup de pression. Si vous êtes un premier choix de brouillon au premier tour, vous êtes censé faire plusieurs Pro Bowls. On s’attend à ce que vous meniez votre équipe à des éliminatoires. Il n’y a aucune excuse après quelques années.

. – Contributeur

Donovan McNabb est une légende des Eagles

«Certaines équipes sont patientes parce qu’elles aiment vraiment l’enfant, mais si vous ne faites pas le travail, c’est généralement quand elles regardent dans une autre direction.

«Il sera intéressant de voir ce qui se passe avec ce projet de classe car il se passe beaucoup de choses.

«Joe Burrow, un an d’une saison exceptionnelle. Justin Herbert, quart-arrière du PAC 12 n’a pas réussi récemment, mais il a tous les paramètres mesurables. Tua (Tagovailoa), un gars qui a été blessé mais qui est vainqueur. Vous ne pouvez pas laisser passer cela. Jordan Love sort de nulle part, bras talentueux et est capable de ramasser des mètres avec ses jambes. »

.