Tom Brady a un but avec les Buccaneers de Tampa Bay

Tom Brady a un but avec les Buccaneers de Tampa Bay

Tom Brady a un but en tête avec les Buccaneers de Tampa Bay. Il veut changer la norme avec sa nouvelle équipe.

Au cours de ses deux décennies avec les New England Patriots, Brady a contribué à faire de la franchise l’étalon-or de la NFL. Avec ses trois années à Tampa Bay, il aimerait faire quelque chose de similaire aux Buccaneers.

“Lorsque Brady a finalement parlé à la confiance cérébrale de Buc mercredi – Licht d’abord, puis les Ariens, dans un appel qui a duré plus d’une heure – l’impression la plus forte qu’il a laissée avec eux avait un ton belichickien”, a écrit Peter King.

«Aussi longtemps qu’il reste à Tampa Bay – deux ans, trois ans ou plus – Brady veut aider l’organisation à atteindre un objectif commun. «La norme», at-il dit.

«Brady veut aider les Ariens à renforcer son standard d’excellence à Tampa. À certains moments de l’appel, on avait presque l’impression que Brady les recrutait, et non l’inverse. »

Si Brady mène finalement les Buccaneers à leur premier Super Bowl depuis 2002, il sera sans aucun doute le meilleur joueur de la NFL de tous les temps.

En relation: Les Steelers sont les mieux placés pour Jameis Winston, déclare Peter King