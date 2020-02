Tom Brady a un message spécial pour les patriotes

Tom Brady a un message spécial pour les patriotes

Tom Brady avait un message spécial pour la star des Patriots Stephon Gilmore ce week-end.

Bien que Brady soit sur le point de devenir un agent libre sans restriction pendant l’intersaison, il est toujours extrêmement proche de ses coéquipiers de la Nouvelle-Angleterre.

En tant que tel, cela ne devrait surprendre personne que le futur Temple de la renommée ait profité des médias sociaux ce week-end pour féliciter Gilmore d’avoir remporté le titre de joueur défensif de l’année.

Avant de remporter le titre de joueur défensif de l’année, Gilmore a également été honoré par des hochements de tête de Pro Bowl et All-Pro.

«Félicitations @bumpnrungilmore pour avoir remporté un prix aussi prestigieux! Il ne fait aucun doute pour moi et pour tous nos coéquipiers à quel point vous avez joué incroyable semaine après semaine », a-t-il écrit.

«Mais le travail pendant l’entraînement est ce que nous avons tous admiré et respecté! Vous avez travaillé votre cul et nous sommes tous fiers de vous !!! «LOCK EM UP STEPH !!!» »

Gilmore est le premier joueur de la Nouvelle-Angleterre à remporter le titre de joueur défensif de l’année depuis 1971.

La saison dernière, il a mené la NFL dans les interceptions avec six totaux et 20 passes défendues.

Gilmore a passé les cinq premières années de sa carrière professionnelle avec les Buffalo Bills, ne faisant le Pro Bowl qu’une seule fois.

Peu importe que Brady ait finalement démissionné de nouveau avec les Patriots ou non pendant cette intersaison, il est clair que ses liens avec l’organisation dureront très longtemps.

En relation: Les Falcons d’Atlanta disent au revoir à la star