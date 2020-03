Tom Brady a une fois battu les Buccaneers OC Byron Leftwich en séries éliminatoires

Tom Brady est le nouveau quart partant des Buccaneers de Tampa Bay. Et avec cela, Brady sera entraîné par un ancien quart-arrière qui a été repêché trois ans après lui. Celui avec qui il a aussi un peu d’histoire.

Byron Leftwich n’a fait que commencer les séries éliminatoires dans sa carrière dans la NFL, mais a été facilement battu par Brady et les Patriots. Maintenant, 14 ans après cette victoire de 28-3 pour les Patriots sur les Jaguars, Leftwich est sur le point de devenir le coordinateur offensif de Brady.

Lorsque les Jaguars et les Patriots se sont rencontrés lors de ce match de janvier 2006, ce fut une bataille de David contre Goliath.

La Nouvelle-Angleterre était déjà triple championne du Super Bowl avec Brady, 28 ans, en tête. Jacksonville en était à son premier match éliminatoire en six ans et à partir de Leftwich, malgré le fait que le quart-arrière de troisième année avait raté tout le mois de décembre avec une cheville cassée.

Le match s’est déroulé comme prévu. Les Patriots ont remporté une victoire éclatante avec Brady qui a lancé trois touchés et aucune interception. Leftwich a lancé un choix de six au début du quatrième quart et a été remplacé par David Garrard peu de temps après. Lorsque les Jaguars ont de nouveau disputé les séries éliminatoires deux ans plus tard, Garrard était le partant et Brady a de nouveau lancé Jacksonville en séries éliminatoires (et une fois de plus en janvier 2018).

Au cours des 14 années écoulées depuis la victoire du Wild Card Weekend en 2006 pour les Patriots, Brady et Leftwich ont parcouru des chemins très différents.

Brady a joué dans six autres Super Bowls, en a remporté trois et a solidifié son statut de meilleur quart-arrière de l’histoire de la NFL. Alors qu’il avait un nombre de piétons à son niveau en 2019, il devrait signer un accord à 42 ans qui lui garantirait au moins 50 millions de dollars au cours des deux prochaines saisons.

Leftwich, d’autre part, a été libéré par les Jaguars en 2007 et a passé les cinq prochaines années en tant que sauvegarde pour les Falcons, Steelers et Buccaneers. Il s’est tourné vers le coaching en 2016 et est rapidement devenu un protégé de Bruce Arians. En seulement trois saisons avec les Cardinals, Leftwich a gravi les échelons jusqu’à ses fonctions de coordonnateur offensif. Il a été embauché par les Ariens pour le même poste avec les Buccaneers et a mené une attaque qui a terminé la saison 2019 troisième en points marqués.

Brady sera désormais chargé de porter l’offensive des Buccaneers au Super Bowl. Le quart-arrière de 42 ans avait déjà son premier anneau du Super Bowl lorsque Leftwich a été choisi septième au total au repêchage 2003 de la NFL.

Si Brady étant entraîné par quelqu’un de près de trois ans de moins sonne comme une recette pour un désastre, ce n’est probablement pas le cas. Ce n’est pas la première fois que Brady est entraîné par une personne proche de son âge. Le coordinateur offensif des Patriots de longue date, Josh McDaniels, n’a que 43 ans et sa carrière dans le football est allée jusqu’à jouer le rôle de receveur à l’Université John Carroll.

La défaite des éliminatoires de Leftwich contre Brady en 2006 n’aura aucun impact sur le succès des Buccaneers en 2020. Mais c’est une sacrée note de bas de page.