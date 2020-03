Tom Brady annonce qu’il quitte les patriotes

Ça se passe. Tom Brady quitte les Patriots. Mardi, il a annoncé la nouvelle dans une série de deux publications Instagram.

Adam Schefter d’ESPN a rapporté que malgré l’annonce, Brady n’a pas décidé de sa prochaine équipe. Ian Rapoport de NFL Network a rapporté que les Buccaneers et les Chargers proposent des contrats Brady d’une valeur de plus de 30 millions de dollars par an.

Brady a terminé sa première publication sur Instagram en remerciant toutes les personnes impliquées dans l’organisation des Patriots.

“Bien que mon voyage dans le football se déroule ailleurs, j’apprécie tout ce que nous avons accompli et je suis reconnaissant pour nos incroyables réalisations en ÉQUIPE”, a-t-il déclaré. “J’ai eu le privilège d’avoir eu l’occasion de vous connaître tous et d’avoir les souvenirs que nous avons créés ensemble.”

Il a terminé son deuxième post Instagram en remerciant les fans des Patriots.

«Vous m’avez ouvert votre cœur et je vous ai ouvert mon cœur», a-t-il dit. «Et Pats Nation fera toujours partie de moi. Je ne sais pas ce que mon avenir de football nous réserve mais il est temps pour moi d’ouvrir une nouvelle étape pour ma vie et ma carrière. Je vous remercie du fond du cœur et je vous aimerai toujours et ce que nous avons partagé — une vie pleine de souvenirs amusants. ”

Le propriétaire des Patriots, Bob Kraft, a déclaré à Mike Reiss d’ESPN qu’il avait parlé à Brady lundi soir et qu’il aimait Brady “comme un fils”.

Robert Kraft à ESPN: “Tommy a pris contact hier soir et est venu. Nous avons eu une discussion positive et respectueuse. Ce n’est pas comme ça que je veux que ça se termine, mais je veux qu’il fasse ce qui est dans son intérêt personnel. Après 20 ans avec nous, il a mérité ce droit. Je l’aime comme un fils “

– Mike Reiss (@MikeReiss) 17 mars 2020

La structure contractuelle de Brady signifie que les Patriots toucheront un plafond salarial de 13,5 millions de dollars en 2020 après le départ du quart-arrière. Cette sortie a été télégraphiée pendant près d’un an, depuis que Brady a mis son manoir du Massachusetts sur le marché par le biais des Patriots, ce qui leur a laissé un espace limité; La Nouvelle-Angleterre a engagé des ressources clés pour assurer la sécurité de Devin McCourty et du gardien Joe Thuney. Et aussi étrange que ce soit de voir Brady porter le maillot d’une autre équipe, de nombreuses légendes de la NFL ont terminé leur carrière dans des uniformes inconnus, de Joe Montana sur les Chiefs à Brett Favre sur les Jets et Vikings à Peyton Manning sur les Broncos. La dernière passe de Brady en tant que Patriot était un choix de six contre les Titans lors de la ronde joker des éliminatoires de la saison dernière.

Les Patriots ont quelques options pour remplacer Brady. Le quart-arrière des Bengals Andy Dalton pourrait être acquis par un échange. Teddy Bridgewater et Jameis Winston sont disponibles en tant qu’agents libres. Et Jarrett Stidham pourrait être promu d’un rôle de sauvegarde au travail de départ. Bill Belichick a cimenté sa réputation de meilleur entraîneur de football de tous les temps en partie en remplaçant les stars de manière créative et efficace, mais depuis 2001, il n’a dû remplacer Brady que deux fois: quand Brady a déchiré son LCA en 2008 et quand Brady a été suspendu quatre matchs pendant le Deflategate en 2016. Les Patriots de 2008 sont allés 11-5 avec Matt Cassel sous le centre. Les Patriots de 2016 sont allés 3-1 lors de la rotation entre Jimmy Garoppolo et Jacoby Brissett au quart-arrière. Les Patriots 2020 seront fascinants.

Brady est un joueur de bowling professionnel à 14 reprises, un joueur tout-professionnel à trois reprises, un joueur par excellence à trois reprises, un joueur offensif de l’année à deux reprises et un joueur de retour à titre exceptionnel de l’année. Plus particulièrement, il a été six fois champion du Super Bowl qui a atteint neuf Super Bowls au cours des 20 dernières années. Lorsque Brady a commencé sa carrière dans les Pats, la NFL ne possédait pas de figure de Michael Jordan, le plus grand de tous les temps. En portant la Nouvelle-Angleterre à des sommets sans précédent, il est devenu ça. Maintenant, le temps de Brady en tant que Patriote est un souvenir.

