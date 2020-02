Tom Brady aux Raiders doit se produire parce que la NFL a atteint un pic de non-sens

La NFL est à son meilleur lorsque la stupidité est affichée pour que le monde en soit témoin. Au panthéon des notions incroyables se trouve l’idée que Tom Brady pourrait mettre fin à sa carrière avec les Raiders – et pourtant, nous y voilà.

Les Raiders sont prêts à poursuivre le quart-arrière Tom Brady s’il ne re-signe pas avec les Patriots avant le début de l’agence libre, ont déclaré des sources de la ligue à ESPN.https: //t.co/rAloZCF2W1

– Adam Schefter (@AdamSchefter) 2 février 2020

Adam Schefter cite des «sources de la ligue» qui pensent que les Raiders feraient tapis avec Brady avant leur déménagement à Las Vegas. C’est le genre de non-sens à courte vue qui ne vole que dans la NFL – c’est pourquoi cela a tellement de sens. L’article ESPN mentionne la valeur marketing immédiate que Brady apporterait à la nouvelle ville, ainsi que la façon dont l’ajout du plus grand quart-arrière de l’histoire ferait des Raiders un tirage du saut, et même si certains de ces éléments sont probablement exacts, j’adore parce que c’est stupide . Vraiment, vraiment stupide.

Nous pouvons ignorer le fait que Derek Carr avait un pourcentage d’achèvement plus élevé, a jeté pour des chantiers identiques et a terminé avec une note de quart-arrière plus élevée que Brady en 2019 – car ce sont des préoccupations logiques auxquelles doivent répondre ceux qui croient en la logique. Les Raiders, par nature, sont illogiques. Ils sont dirigés par le cœur bizarre et battant de Jon Gruden qui aurait absolument, 100% de banc Carr pour Brady sans autre raison qu’il aime probablement Brady plus.

C’est tout ce à quoi la NFL devrait aspirer.

Il n’y a rien de plus beau que l’idée de Brady, dont l’appel de règle de repli contre les Raiders en 2001 a engendré la «règle de Brady», jouant pour l’équipe même qui a été vissée. Il s’agit de regarder l’une des plus grandes et des plus ferventes bases de fans de la NFL se démener pour professer leur amour pour un joueur qu’ils détestent depuis 20 ans.

Tout cela est tellement stupide que chaque fan de la NFL devrait embrasser cet avenir idéal potentiel. Mais nous pouvons encore améliorer cela.

Avec Brady dans le giron à Las Vegas, il y a une progression naturelle ici. Il a besoin d’un ami du passé. Une main fiable pour faciliter la transition. Il a besoin de Rob Gronkowski. Cette menotte est le moyen idéal pour commencer la carrière de Brady avec les Raiders, et bien que les rumeurs de non-retraite de Gronk aient été une chose dans le passé, il n’a jamais eu le potentiel pour vivre à Las Vegas.

C’est le seul scénario possible où je vois Gronk prêt à retourner dans la NFL. Bien sûr, il a un travail confortable dans la radiodiffusion où il peut essentiellement définir son propre horaire de travail, mais presque rien ne sera attendu de lui à Las Vegas, à part être Gronk, et attraper parfois quelques passes.

Le reste du temps, il sera libre de découvrir tout ce que Vegas a à offrir, et je suis là pour tout ce qui va suivre. Je vais même regarder l’éventuelle série de télé-réalité qui en découle.

S’il vous plaît, dieux du football, je ne demande pas grand-chose. Faites en sorte que les Braiders de Las Vegas soient une chose.