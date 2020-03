Tom Brady choisit entre chargeurs, patriotes et boucaniers

Tom Brady choisit entre les Chargers de Los Angeles, les New England Patriots et les Tampa Bay Buccaneers. Jusqu’à présent, aucune de ces équipes ne détient un net avantage sur les autres dans son esprit.

Mercredi après-midi, l’agence libre de la NFL démarre officiellement. D’ici là, la «période de falsification légale» de la ligue est essentiellement le délai pendant lequel les organisations peuvent prendre les mesures nécessaires pour acquérir les joueurs qu’elles souhaitent lorsque l’agence libre commence officiellement.

Dans un rapport publié lundi, l’initié ESPN NFL Ian Rapoport a révélé que le marché de Brady était à peu près centré sur un trio d’équipes: LA, la Nouvelle-Angleterre et Tampa Bay.

La fenêtre de falsification s’est ouverte et l’agent de #Patriots QB Tom Brady peut entendre les équipes. Ma compréhension: les #Chargers et #Bucs vont s’enquérir, et bien sûr la Nouvelle-Angleterre veut qu’il revienne. C’est le marché de Brady en ce moment.

– Ian Rapoport (@RapSheet) 16 mars 2020

“La fenêtre de falsification s’est ouverte et l’agent des Patriots QB Tom Brady peut entendre les équipes”, a-t-il tweeté.

Pas plus tard que lundi matin, les Buccaneers ont été répertoriés par les cotes comme les favoris pour finalement repartir avec Brady. Reste à voir dans quelle mesure cela sera finalement exact.

Sur le papier, l’intérêt de Tampa Bay est très logique. La franchise dispose de 74 millions de dollars d’espace pour jouer avec un assortiment de pièces offensives. Cela, couplé à la haine claire de l’entraîneur-chef Bruce Arians pour Jameis Winston, crée la tempête parfaite pour une éventuelle signature de Brady.

Les chargeurs ont aussi beaucoup de sens. L’équipe s’est séparée de Philip Rivers plus tôt dans l’intersaison et a maintenant un trou au quart-arrière qui devrait être rempli par Tyrod Taylor si personne ne vient mieux.

Enfin, la Nouvelle-Angleterre semble être le choix le plus naturel et l’endroit où Brady doit être le favori pour remporter un championnat.

D’une manière ou d’une autre, une décision finale devrait être rendue dans les prochaines semaines.

