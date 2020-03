Tom Brady choisit entre patriotes et boucaniers

Tom Brady choisit entre les New England Patriots et les Tampa Bay Buccaneers pour son prochain match de football.

La semaine prochaine, le joueur de 42 ans deviendra officiellement un joueur autonome sans restriction. À ce titre, il aura l’occasion d’aller jouer pour n’importe quelle équipe pour laquelle il souhaite jouer.

Bien qu’il ait été lié à des joueurs comme les Chargers de Los Angeles, les Titans du Tennessee, les Dolphins de Miami et les Raiders de Las Vegas, il semble qu’aucune de ces équipes ne soit encore en lice pour ses services.

Selon Chris Simms, initié de la NBC NFL, il s’agit maintenant d’une course à deux équipes entre la Nouvelle-Angleterre et Tampa Bay.

“J’ai parlé à un certain nombre de personnes dans la NFL et j’ai obtenu des informations sur la situation de l’agence libre Tom Brady”, a-t-il déclaré.

«Je pense que c’est à cause de cela, de tout ce que j’ai entendu, c’est aux Tampa Bay Buccaneers et aux New England Patriots. Je ne pense pas que les Patriots seront prêts à donner à Brady 30 millions de dollars par an.

“Comme nous le savons, Bill Belichick mène une affaire difficile, il la traite comme une entreprise, peu importe qui elle est, même si c’est la CHÈVRE”, a-t-il poursuivi.

“Donc, entre Tampa Bay – qui je parierais serait prêt à dépenser plus d’argent pour Tom Brady et peut-être lui donner 30 millions de dollars par an, contrairement à la Nouvelle-Angleterre qui va probablement lui offrir quelque chose dans la fourchette de 20 millions de dollars parce que nous ne peut pas oublier que Brady va leur coûter 13 millions de dollars contre le plafond, qu’il fasse partie de l’équipe ou non, c’est pourquoi ils veulent trouver un nombre gérable. »

L’idée de Brady laissant les Patriots jouer pour le perdant perpétuel comme les Buccaneers est hallucinante, mais clairement dans le domaine des possibilités.

Une fois que l’agence gratuite commencera le 18 mars, il sera intéressant de voir où les cartes tombent toutes.

