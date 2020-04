Tom Brady cite le mariage avec Gisele, pas Belichick, pour OTA manqués

Le nouveau quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, a parlé à Howard Stern dans une conversation de grande envergure cette semaine, qui s’est déroulée de la problématique à l’insensé, mais un moment qui a ressorti (pour moi de toute façon) a été celui où il a expliqué pourquoi il avait raté OTA avec les Patriots il y a quelques années.

Brady a raté les activités d’équipe organisées pendant l’intersaison en 2018 et 2019 pour la première fois de sa carrière chez les Patriots, ce qui a conduit à une spéculation effrénée sur la radio de talk-show sportif qui indiquait une relation aigre avec l’entraîneur-chef des Patriots, Bill Belichick.

Brady a longtemps soutenu que ce n’était pas le cas, bien qu’il n’ait jamais beaucoup élaboré. Cette semaine, il est allé beaucoup plus en détail avec Stern, expliquant qu’il avait raté les séances d’entraînement en raison d’un compromis qu’il avait fait avec sa femme, Gisele Bundchen, qui estimait qu’il ne tirait pas son poids avec la famille.

Extrait de l’interview et d’une transcription de CBS Sports:

“À différents moments, comme tout couple marié, les choses doivent être changées”, a déclaré Brady. «Il y a quelques années… elle n’avait pas l’impression que je faisais ma part pour la famille. Elle avait l’impression que je jouerais au football toute la saison et qu’elle s’occuperait de la maison, puis tout d’un coup, à la fin de la saison, je me disais: «Super, allons-y dans toutes mes autres activités commerciales. Laisse-moi commencer mon entraînement de football. “Et elle est assise là à dire:” Eh bien, quand vas-tu faire des choses pour la maison? Quand allez-vous emmener les enfants à l’école et le faire? »

Il a poursuivi: «Donc, il y a deux ans, comme cela concernait même le football pour moi, j’ai dû faire une grande transition dans ma vie pour dire, je ne peux pas faire tout ce que je voulais faire pour le football comme je l’ai utilisé à. Je dois m’occuper des choses avec ma famille parce que la situation familiale n’était pas géniale. Elle n’était pas satisfaite de notre mariage, donc je devais y changer. “

C’est étonnamment brut et réel du Brady normalement très réservé et protecteur.

Et, pour mémoire: bon sur Gisele. Il ne peut pas être facile d’être marié à un athlète professionnel au cours de la saison, en particulier à celui qui est réputé s’être engagé au-delà de ce qui est normalement attendu des athlètes professionnels.

