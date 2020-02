Tom Brady de retour chez les Patriotes, rejoint par Emmanuel Sanders

Tom Brady retourne chez les Patriots et sera rejoint par Emmanuel Sanders, très probablement.

Pour toutes les discussions et les spéculations, le retour de Brady en Nouvelle-Angleterre a toujours beaucoup de sens.

Alors que le joueur de 42 ans a manifestement très publiquement flirté avec l’idée de quitter l’équipe qui l’a recruté, il n’est pas non plus stupide.

Les Patriots, même sans pièces majeures ajoutées cette intersaison, sont encore plus proches d’un Super Bowl que la grande majorité des organisations qui ont été liées à Brady à ce jour.

Les Chargers de Los Angeles, les Raiders de Las Vegas, les Dolphins de Miami et les Colts d’Indianapolis sont tous confrontés à des batailles montantes très raides.

Vraiment, seuls les Titans du Tennessee peuvent offrir une situation compétitive à Brady. L’équipe de Mike Vrabel était évidemment l’équipe qui a éliminé la Nouvelle-Angleterre des séries éliminatoires la saison dernière lors du Wild Card Round de l’AFC, alors il sait qu’elles sont réelles.

De plus, après avoir envoyé les Patriots, les Titans ont ensuite bouleversé les Ravens de Baltimore avant de finalement perdre contre le champion du Super Bowl Kansas City Chiefs lors du match de championnat de l’AFC.

Si la priorité principale de Brady est de gagner, il n’a que deux possibilités réelles pour lui: la Nouvelle-Angleterre et le Tennessee.

Bien que le Tennessee soit évidemment un endroit intrigant, il ne possède pas les avantages géographiques et la familiarité de la Nouvelle-Angleterre.

Plus probable qu’improbable, tout ce que Brady a fait jusqu’à présent pour ne pas s’engager envers les Patriots était un moyen d’accomplir deux choses.

D’abord et avant tout, le futur Temple de la renommée veut être payé à sa juste valeur dans son contrat final après avoir passé toute sa carrière à fournir aux Patriots une marge de manœuvre financière pour attirer d’autres joueurs.

Deuxièmement, il voudra probablement incomber à l’organisation de sortir et de lui demander de l’aide. La saison dernière, l’attaque était mince sur le talent en dehors de Brady et du receveur large Julian Edelman.

Récemment, les experts de Pro Football Focus ont offert leur point de vue sur ce qui se passerait avec Brady. Ils voient un scénario où il retourne au bercail après avoir reçu 30 millions de dollars par an pendant deux ans et un peu d’aide.

Selon eux, le grand récepteur Emmanuel Sanders pourrait être précisément la pièce nécessaire pour atténuer certaines des préoccupations de Brady avant 2020-2021.

“Soyons prudents ici et considérons que c’est probablement un sacré stratagème de marketing et une tentative d’effrayer Bill Belichick pour que Brady reçoive des armes”, ont-ils écrit.

“Son temps est passé de l’élévation d’un groupe de récepteurs sans nom, mais il est toujours un quart-arrière haut dans cette ligue.

“Brady était toujours le 12e quart-arrière le mieux classé de 2019 et n’est qu’à un an du classement parmi les cinq premiers quart-arrière en grade et en guerre.”

L’année dernière, Brady a amassé 4 057 verges, 24 points et huit choix. Bien qu’il ne soit plus le joueur qu’il était à son apogée en carrière, il est toujours un quart-arrière très compétent qui menace d’amener une équipe au Super Bowl chaque année.

Tout aussi important, les Patriots veulent clairement qu’il revienne. Le propriétaire de l’équipe, Robert Kraft, en a beaucoup dit lorsqu’il a insisté sur la question.

“J’aime le jeune homme comme s’il faisait partie de ma famille”, a déclaré Kraft.

«Famille de sang. Quiconque a fait cela a gagné le droit de contrôler son avenir après 20 ans. Et vous savez, mon espoir et ma prière sont les premiers, il joue pour les Patriots. Ou numéro deux, il prend sa retraite. Il a la liberté de décider ce qu’il veut faire et ce qui est dans son intérêt personnel. “

À moins que quelque chose de totalement imprévu ne se produise, tous les signes indiquent que Brady fera un retour triomphal en Nouvelle-Angleterre la saison prochaine et passera ses années au crépuscule à tenter de conduire les Patriots à un autre championnat.

