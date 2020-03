Tom Brady déçu par les options d’agence gratuite 2020?

Tom Brady devient-il décevant par ses options d’agence gratuite en 2020? Cela commence à ressembler à ça.

À l’approche de l’intersaison, Brady et le reste de la ligue s’attendaient à ce qu’une guerre d’enchères éclate entre plusieurs franchises rivalisant pour ses services.

En fait, il se peut que ce ne soit pas le cas.

Selon l’analyste d’ESPN Dianna Russini, Brady ne suscite pas autant d’intérêt que beaucoup l’attendaient.

“Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ait vraiment considéré que peut-être une partie de cette courtoisie ou une partie de l’intérêt qui se manifeste du côté de Brady est de lui éviter l’embarras si le marché n’est pas aussi robuste que vous.” penserait pour Tom Brady », a déclaré Russini dans Get Up mardi matin.

«Lorsque vous commencez à l’examiner et à en détailler les détails, est-ce vraiment la bonne décision pour votre organisation? Je pense qu’il y a un très bon nombre d’équipes qui ne croient pas que Tom Brady soit leur réponse. »

Une équipe qui a été de plus en plus liée à Brady ces dernières semaines est les Titans du Tennessee. Et bien que Russini pense que Brady aimerait jouer là-bas, elle n’est pas certaine que Mike Vrabel and Co. soient totalement vendus sur la proposition.

La saison dernière, les Titans se sont rendus jusqu’au match de championnat de l’AFC grâce aux compétences de Ryan Tannehill en matière de gestion de jeu. Bien qu’il ne soit clairement pas le quart-arrière Brady était à son apogée, Brady non plus.

Il y a un débat très légitime à avoir pour savoir si un Tom Brady de 43 ans est vraiment une amélioration significative par rapport à un Ryan Tannehill de 31 ans.

Ajoutez à cela le soutien que la superstar arrière Derrick Henry a jeté à Tannehill, et vous avez quelque chose d’une situation complexe qui se prépare au Tennessee.

Où Brady finira-t-il finalement quand tout sera dit et fait? Les New England Patriots semblent être un pari de plus en plus bon.

