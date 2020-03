Tom Brady et Antonio Brown conviennent de faire équipe en 2020

Tom Brady et Antonio Brown auraient accepté de faire équipe en 2020.

Ce n’est un secret pour personne que Brady s’est beaucoup attaché à Brown pendant le peu de temps que le couple a passé avec les New England Patriots l’année dernière.

À Brown, le futur Temple de la renommée, âgé de 42 ans, a vu sa première véritable menace offensive depuis la fin de l’aile étroite Rob Gronkowski. Bien que leur union n’ait duré qu’une seule sortie, un lien s’est formé.

Récemment, l’initié ESPN NFL Dan Graziano et l’analyste ESPN NFL Jeremy Fowler ont rapporté que Brady et Brown sont restés en «contact constant».

Selon le même rapport, Brown aurait dit à Brown qu’il souhaitait voir la paire jouer ensemble en 2020.

“Deux personnes proches d’Antonio Brown – oui, qu’Antonio Brown – nous ont dit que Brady restait en contact constant avec Brown et avait dit à Brown qu’il voulait jouer avec lui partout où Brady irait ensuite”, indique le rapport.

“Selon l’un des avocats de Brown, Brady a dit à Brown de rester mentalement et physiquement fort afin que les deux puissent se retrouver sur le terrain au prochain arrêt de Brady.

“Tout ce qui concerne Brown devrait être pris non pas avec un grain mais un seau de sel à ce stade, mais il semble que Brady et Brown aient formé au moins un certain niveau de connexion dans leur temps incroyablement bref ensemble en Nouvelle-Angleterre.”

Brady et Brown étaient apparemment sur la bonne voie pour former l’un des duos les plus redoutables de la NFL l’année dernière lorsque ce dernier a été soudainement accusé d’agression sexuelle par un ancien entraîneur.

Les Patriots ont brusquement coupé Brown peu de temps après, et il a été exclu de la ligue depuis ce moment.

La sagesse qui prévaut est qu’à un moment donné, Brown sera autorisé à retourner dans la NFL, mais à ce stade, il est difficile de savoir qui le signerait réellement.

