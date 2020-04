Tom Brady fabrique actuellement des marchandises «Tompa Bay»

Tom Brady saute avec les deux pieds et embrasse pleinement son déménagement à Tampa Bay. Je suis désolé, c’était une faute de frappe. Il devrait lire «Tompa Bay».

La société de Tom Brady (TEB Capital Management) a déposé 2 nouvelles marques pour:

1. TOMPA BAY

2. TAMPA BRADY

Les dépôts, effectués le 6 avril, indiquent que Brady a l’intention de vendre des vêtements, des couvre-chefs et des chaussures en utilisant les marques de commerce.

Ma panne complète #TomBrady #GoBucs pic.twitter.com/QZxK6LFB2Z

– Josh Gerben (@JoshGerben) 10 avril 2020

Tampa Brady est également acceptable dans cette sombre vision de la réalité. Il est même difficile de déterminer à quel point cela est mauvais – je fais des allers-retours pour savoir si cela relève du domaine du “mauvais” ou du “si mauvais qu’il est bon”. Cependant, il y a un marqueur clair que l’expression «Tompa Brady» est maudite – notre propre Eric Stephen.

Eric aime profondément les calembours. Il utilise tellement de jeux de mots que nous avons un emoji mou spécial juste pour répondre à ses jeux de mots, parce que nos mots de mépris n’ont plus de sens, pour lui ou pour nous. C’était la réponse d’Eric sur Slack le 17 mars, peu de temps après l’annonce de la signature de Brady avec les Bucs.

Cela a été suivi par le New York Post, qui a également décidé d’embrasser «Tompa Brady». Maintenant, je ne suis pas un expert – mais je dirais que si votre jeu de mots est adopté par Eric et la page sportive du New York Post, c’est un mauvais signe objectif.

Je sais aussi qu’il va vendre un million de ces chemises et les gens penseront que ce sont les choses les plus drôles jamais imprimées, car c’est le monde dans lequel nous vivons.

Je ne suis pas sûr que ce soit probable, mais il est au moins plausible que la raison pour laquelle Brady ait choisi les Bucs soit en raison de la possibilité de Tompa Bay et Tampa Brady d’être disponibles. Il n’y a tout simplement pas d’autre équipe dans la ligue avec ce genre de potentiel de marque. Lorsqu’un nom d’équipe partage cinq lettres avec votre nom réel, vous êtes légalement obligé de signer avec eux – ou du moins c’est mon hypothèse.

Maintenant, la bataille que nous ne savions pas allait avoir lieu bientôt: Tom Brady contre The Dan Patrick Show, qui vend des chemises «Tompa Brady» depuis sa signature.

Nous avons besoin que le sport revienne.