Tom Brady lettre d’adieu aux possibles coups subtils des Patriots, classé

Lundi, Tom Brady a publié sa lettre d’adieu à la Nouvelle-Angleterre dans The Players ‘Tribune, et la plupart était un tarif standard, remerciant la Nouvelle-Angleterre de le soutenir, réfléchissant à son temps avec les Patriots, disant à quel point il était excité pour un nouveau chapitre avec les Bucs, etc.

Vous pouvez simplement en rester là, une belle expulsion d’un athlète légendaire qui part pour une nouvelle équipe.

Ou… OU… vous pourriez parcourir chaque phrase, à la recherche de coups légers et subtils contre les Patriots et l’entraîneur-chef Bill Belichick en sortant.

C’est ce que j’ai fait, et j’ai trouvé six choses qui pourraient très bien être Brady prendre des photos de séparation à son ancienne équipe.

La plupart de ces fléaux sont-ils perçus, et pas vraiment du tout? S’agit-il des divagations dérangées d’un écrivain sportif qui essaie d’exister dans un monde sans sport? Suis-je en train de perdre la tête?

Probablement!

DE TOUTE FAÇON, passons à la liste.

6. Laissant de côté ce qui ne convient pas

La citation de Brady:

«Lorsque vous rangez les choses, vous vous rendez compte que certaines choses s’adaptent parfaitement et d’autres ne s’adaptent plus. Soit vous laissez ce qui ne vous convient plus, soit vous faites un effort supplémentaire pour le faire. »

L’analyse:

Je ne suis pas tout à fait sûr de ce qui se passe dans cette métaphore, et de ce qui doit être interprété comme un bagage, et s’il fait référence à des choses dans sa propre vie ou à des choses extérieures comme, disons, une équipe de football en Nouvelle-Angleterre… mais je suis pas son TA et si la Players Tribune veut obtenir un peu de goosey lâche avec leurs métaphores, continuez avec votre mauvais moi.

Ce que je sais, c’est qu’il a dit que certaines choses «ne correspondent plus» et qu’il a dû «laisser de côté ce qui ne correspond plus», ce qui semble expliquer comment les choses ne fonctionnaient plus avec les Patriots. Peut être. Écoutez, j’ai dû remplir cette liste d’une manière ou d’une autre.

5. «Une équipe qui a confiance en ce que je fais»

La citation de Brady:

“À mon tour, je suis prêt à embrasser pleinement une équipe qui est confiante dans ce que je fais – et ce que j’apporte – et qui est prête à faire ce tour avec moi.”

L’analyse:

Oh, donc une équipe est confiante dans ce que vous faites et ce que vous apportez, ce qui implique qu’il y a une équipe qui n’est pas confiante dans ce que vous faites et ce que vous apportez. À peine un tronçon du tout! Définit des vibrations de jab subtiles là-bas! Je ne suis PAS un cinglé.

4. Obtenir une opportunité

La citation de Brady:

“Quand une équipe vous donne l’opportunité de faire ces choses avec eux, eh bien … sinon avec eux, alors qui?”

L’analyse:

Formuler une question en vous demandant pour quelle autre équipe vous pourriez éventuellement jouer? Si ce n’est pas avec eux, alors qui? Je vais te dire qui! Les New England Patriots! Impossible de les inclure dans votre petite expérience de pensée? Un jab subtil ENCORE!

3. «Vu et entendu»

La citation de Brady:

«Jouer pour les Buccaneers de Tampa Bay est un changement, un défi, une opportunité de diriger et de collaborer, mais aussi d’être vu et entendu.»

L’analyse:

Maintenant, nous sommes dans un véritable territoire de jab subtil. Oubliez la subtilité, cela empiète sur un territoire de jab droit. Les mots à saisir sont à la fin, quand il dit que jouer pour les Bucs lui donnera l’occasion d’être «vu et entendu». Pourquoi aurait-il besoin d’aller aux Bucs pour faire ça, à moins qu’il ne soit pas vu et entendu en Nouvelle-Angleterre? COUP. COUP. JABBER JABBER JABBER.

2. La seule mention de Bill Belichick dans toute la pièce

La citation de Brady:

“Au fait, au sixième tour, ce n’est pas comme l’entraîneur Belichick lui-même était à l’autre bout de la ligne – je pense que c’était son assistant, Berj. “Nous voulions juste vous faire savoir que vous avez été choisi par les New England Patriots”, a déclaré Berj. “

L’analyse

Bill Belichick est mentionné par son nom exactement une fois dans la lettre d’adieu de remerciement de Tom Brady – pour noter que Belichick ne l’a pas appelé lorsque les Patriots l’ont rédigé. C’est ça. Aucune autre mention.

Ce qui nous amène au n ° 1…

1. Supprimer Bill Belichick dans sa liste de remerciements

La citation de Brady:

«Bien sûr, cela commence avec toute l’organisation des New England Patriots, et Robert Kraft et toute la famille Kraft. Cela s’étend à d’innombrables autres personnes qui ont joué un rôle si précieux au cours de mes 20 années en tant que patriote. Coéquipiers et entraîneurs, passés et présents. De vieux amis, de nouveaux amis, les voisins avec qui nous allions chaque année. Mais surtout, les fans me manqueront. “

L’analyse:

La litanie d’adieu de Brady mentionne Robert Kraft et toute sa famille, mais pas l’entraîneur avec qui il sera toujours lié, le seul autre gars (à part Kraft) qui était là pour toute la course. Je lis CELA comme un jab, qu’on le veuille ou non.

Aussi: Veuillez faire du sport, revenez. Je ne sais même plus de quoi j’écris.

.